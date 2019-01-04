أمريكيا : قرارات جديدة لإدارات الحكومة الفدرالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبيته الديمقراطية الجديدة، نصين تشريعيين يهدفان إلى إنهاء الإغلاق الجزئي لإدارات الحكومة الفدرالية، في حين لا يتوقع أن يوافق عليهما مجلس الشيوخ، بسبب عدم تلبيتهما شرط الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

والنصّان اللذان أقرّهما المجلس يلحظان تمويلاً مؤقّتاً للإدارات الفدرالية المغلقة، ويتيحان الوقت لإجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين البيت الأبيض والمعارضة الديمقراطية، بشأن السبيل الأمثل للتصدي للهجرة غير الشرعية.

ويعارض البيت الأبيض بشدة، هذين الإجراءين، لأنهما لا يلحظان تمويلاً بقيمة خمسة مليارات دولار، لبناء الجدار الحدودي الذي يريده ترامب ويرفضه الديموقراطيون.

من جهته، قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، إنّه لن يحدد موعداً للتصويت على هذين النصين، إلا إذا حصل أعطى ترامب الضوء الأخضر بذلك، لأنهما في نهاية المطاف لن يريا النور إذا لم يوقع عليهما الرئيس.

وأحد النصين، يضمن لغاية 30 أيلول/سبتمبر تمويل معظم الإدارات الفدرالية المغلقة حالياً، في حين يمول النص الآخر لغاية 8 شباط/فبراير الميزانية الحساسة لوزارة الأمن الداخلي المسؤولة عن ضبط الحدود، بهدف إتاحة الوقت الكافي للتوصل إلى حل لهذه المسألة الخلافية.

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