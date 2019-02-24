من "غوغل".. منصة ألعاب فيديو جديدة شبيهة بـ"نتفلكس"

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تستعد شركة "غوغل" لإطلاق خدمة بث ألعاب الفيديو، الشهر المقبل وذلك خلال مؤتمر المطورين (Game Developer’s Conference)، الذي يعقد في 19 مارس/آذار المقبل.

ويعتبر هذا الحدث مقدمة لدخول "غوغل" إلى عالم ألعاب الفيديو عبر "بروجكت ستريم"، ومن المتوقع أنّ تكون وحدة الألعاب خدمة بث شبيهة بـ"نتفلكس". ولذلك، فإنه يمكن تشغيل الألعاب على الخوادم السحابية وبثها مباشرة إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة التلفزيون الخاصة باللاعبين، أو أي شيء يشبه الشاشة.

وكانت "غوغل" حاضرة في عالم ألعاب الهواتف الذكية المحمولة، في حين أنّ مجال ألعاب الفيديو كان شهد إنفاقاً خيالياً للأموال من قبل المستهلكين الامريكيين، وقد وصلت قيمتها إلى 36 مليار دولار في العام 2017.

مصدر الصورة: The Verge

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