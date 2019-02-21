إصدار جديد من سامسونغ يدخل عالم المنافسة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (سامي زرقة)

كشف عملاق صناعة الهواتف الذكية "سامسونغ" عن حزمة من الهواتف الذكية الجديدة، من بينها هاتف ذكي قابل للطي غالاكسي فولد Galaxy Fold، وهاتف غالاكسي أس10 5 جي، وثلاثة هواتف أخرى بقاياسات مختلفة من سلسلة غلاكسي s10.

شركة سامسونغ دشنت خلال مؤتمرها السنوي في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا فصلاً جديداً في تاريخ الهواتف الذكية، بكشفها النقاب عن هاتفها الجديد القابل للطي "غالاكسي فولد".

الهاتف الجديد يتميز بأول شاشة عرض قابلة للطي مقاس 7 بوصات على مستوى العالم، والتي يمكن طيها لتصبح على شكل جهاز صغير الحجم مع شاشة عرض.

الهاتف القابل للطي "غالاكسي فولد" سيُطرح للبيع في الأسواق خلال شهرين فقط،

الشركة قالت إنها صممت نوعاً جديداً من نظام المفصلات الخفي الذي سيصمد أمام الاستخدام الشاق ومئات آلاف المرات من طي الشاشة وفتحها، كما سيشتمل الهاتف على بطارية في كل جانب لتمديد فترة التشغيل.

بالإضافة إلى ذلك، قالت الشركة الكورية الجنوبية إن الهاتف يحتوي على ست كاميرات، ثلاث منها في الخلف واثنتان في الداخل وواحدة في المقدمة، لضمان قدرة الهاتف على التقاط الصور أياً كان وضعه سواء مطوياً أو مفتوحاً.

إضافة إلى سامسونغ غالاكسي فولد، تتضمن مجموعة أس 10 الجديدة أيضاً تقديم نموذج من الهواتف منخفضة التكلفة.

مراقبون وباحثون يرون أنه من الناحية النظرية، فإن الهواتف القابلة للطي جذابة للغاية: فهي تحتوي على شاشة عملاقة في تصميم صغير، لكن في الواقع، لا يعرف المستهلكون بالضبط كيف ستعمل، ولا تزال تطبيقاتها غير جاهزة.

المنافسة محتدمة بين عمالقة الهواتف الذكية الثلاثة "سامسونغ، هواوي، وآيفون"، فبعد خوض سامسونغ لحرب امتدت لعشر سنوات مع "آبل" لكسب العملاء الأكثر ثراء في العالم، غيرت الاتجاه الى الشركات الصينية، لمنعها من الهيمنة على سوق الهواتف الذكية والأقل تكلفة.

ومهما كانت مزايا تلك الهواتف الذكية وتكلفتها وبغض النظر عن اسم الشركة التي تنتج أي هاتف، يبقى المستهلك هو المعيار الأول والأخير لتفوق هذه الشركة أو تلك

المزيد: