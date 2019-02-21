تعرف على الخصائص المميزة لسماعات سامسونغ الجديدة Galaxy buds
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة
خلال مؤتمرها "Samsung Galaxy UNPACKED 2019" في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن سماعاتها اللاسلكية الجديدة "Galaxy buds".
السماعات الجديدة "Galaxy buds" أصغر حجماً من الإصدار السابق.
تستطيع "Galaxy buds" العمل لمدة 6 ساعات متواصلة أثناء التشغيل المتواصل للموسيقى على الشحنة الواحدة.
Galaxy buds" يمكن شحنها عبر الشاحن اللاسلكي.
الهواتف الجديدة "غـالكسي إس 10" و"إس 10 بلس" و"إس 10 إي" توفر أيضاً خاصية الشحن العكسي للسماعات، بوضعها على ظهر الهاتف .
السماعات الجديدة مدعومة من مساعد "سامسونغ" الصوتي الذي يخول المستخدم التعامل معها دون الحاجة للجوء للتعامل اليدوي.
من خلال إعطاء الأوامر الصوتية عبر بكسبي يمكنك تشغيل المسارات الموسيقية أو رفع الصوت وخفضه.
السماعة الجديدة ستطرح في 8 مارس المقبل، بسعر 129.99 دولار امريكي.
مصدر الصور : 9to5google
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