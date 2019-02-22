قريباً.. قصة حياة هولك هوغن في فيلم لـ"نتفلكس"

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تستعد شركة "نتفلكس" لإنتاج أول فيلم سيرة ذاتية عن حياة أسطورة المصارعة هولك هوغن. وبحسب موقع "Boston 25 News"، فإنّ "النجم الأمريكي كريس هيمسورث سيجسّد دور هوغن"، موضحاً أنّ "العمل سيتناول السنوات الاولى لحياة هوغن قبل الشهرة بدءاً من حلبة المصارعة في فلوريدا في أواخر السبعينيات، وصولاً إلى كونه أحد أبرز شخصيات الاتحاد العالمي للمصارعة خلال فترة الثمانينيات، وابتكاره لمصطلح "هولكامانيا" عام 1984.

وكان لهوغن تأثير كبير على زيادة شعبية المصارعة في الثمانينيات والتسعينات من القرن الماضي، لكنّ الفضيحة التي طالته خلال العام 2012، وتمثلت بقيام أحد أصدقاء هوغن بنشر فيديو جنسي للأخير.

وحينها، رفع هوغن دعوى قضائية ضدّ إحدى المواقع الخليعة، وقد فاز في نهاية المطاف بالحكم في العام 2016. وقضت المحكمة بدفع تعويض لهوغن قيمته 31 مليون دولار، بالإضافة إلى نيله جزء من حصة بيع الموقع إلى شركة "unvision" والتي تبلغ قيمتها 140 مليون دولار.

(هولك هوغن - كريس هيمسورث - ftw.usatoday)

مصدر الصورة: People

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