الكشف عن سر زيارة ميغان ماركل المفاجئة إلى نيويورك

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

كشفت مجلة هاربرز بازار، نقلا عن مصادر لم تحددها، عن سر زيارة دوقة ساسكس ميغان ماركل، التي تنتظر أول مولود لها من الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث، إلى نيويورك.

وقالت المجلة الأزياء الأمريكية، إن ميغان ماركل وصلت إلى مدينة نيويورك لحضور حفل خاص سيقام لمولودها المنتظر.

وهذه هي أول مرة تعود فيها الممثلة الأمريكية السابقة للولايات المتحدة منذ زواجها من الأمير هاري، في حفل امتلأ بالمشاهير في قلعة وندسور في مايو الماضي.

وامتنع قصر كينزنغتون عن التعليق على تقارير قالت إن ماركل (37عاما) ستحضر الاحتفال بقدوم طفلها. وشوهدت ماركل تخرج من فندق فخم في منطقة أبر إيست سايد في مانهاتن بعد ظهر الثلاثاء.

وذكرت مجلة هاربرز أن ماركل وصلت إلى نيويورك يوم الجمعة الماضي، ومن المقرر أن تكون ضيفة الشرف في الحفل الذي سيقام في الفندق الذي تنزل فيه.

ومن المقرر أن تقوم ميركل وهاري بزيارة رسمية للمغرب من 23 حتى 25 فبراير.

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