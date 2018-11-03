السعودية تحتضن أكبر مهرجان لإتحاد المصارعة العالمي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

شهدت المملكة العربية السعودية منافساتِ بطولة كراون جول لمصارعة المحترفين التى شارك فيها عدد من نجوم WWE على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض .

المملكة العربية السعودية نجحت في تنظيم أكبر حدث ترفيهى للمصارعة الحرة بالشرق الأوسط وذلك في العاصمة الرياض ، حيث شهد ملعب جامعة الملك سعود منافسات بطولة كراون جول ، وسط حضور أكثر من 25 ألف مشجع لمشاهدة نجوم المصارعة المشاركين فى البطولة، وتم بيع التذاكر فى أقل من 3 ساعات.

الحفل بدأ بدخول أسطورة المصارعة الحرة العالمية هالك هوغن الحلبة على طريقته الشهيرة وسط حماس من الحضور

وشهدت النزالات إثارة من جانب المصارعين الذين تفاعلوا مع الحضور الجماهيري وسط متابعة من رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية .

ونشرت الهيئة العامة للرياضة السعودية عبر حسابها الرسمي على تويتر صورًا لاستقبال رئيس الهيئة العامة السعودية للنجوم المشاركين في الحدث المرتقب "WWE Crown Jewel" على رأسهم أسطورة المصارعة الأمريكى هولك هوجان ، كما شارك أيضاً أشهر نجوم اتلك الرياضة ومنهم أندرتيكر وجون مايكلز وتريبل إتش وراندي أورتون وبروك ليسنر

ويعتبر عرض كروان جول، ثانى عروض المصارعة، التى تقام فى المملكة، بعد عرض "أعظم رويال رامبل"، الذى أقيم فى شهر إبريل الماضى، وشهد حضور نحو أكثر من 45 ألف مشجع من عشاق المصارعة .

ولم يعد محبى المصارعة فى الشرق الأوسط بحاجة إلى السفر إلى دول أخرى لمشاهدة رياضتهم المفضلة، بعد هذه العروض الضخمة التى أصبحت تقام داخل السعودية والتي أثبتت قدراتها التنظيمية في إحتضان تلك الفعاليات الدولية.

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