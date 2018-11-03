دبي: تنظيم فعالية انفينتي الرياضية لأصحاب الهمم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



نظمت مدرسة صن مارك في دبي أول دورة ألعاب انفينتي لأصحاب الهمم التي تجمع مئتان رياضي من أصحاب الهمم من مختلف المدارس والنوادي الرياضية.

وتتضمن المنافسة التي ستقام يوم الجمعة سلسلة من السباقات وسباقات الحواجز ومسابقات الجمباز.

وصرح مؤسس المبادرة أن هذه المبادرة أو مسابقة لأصحاب الهمم تتيح الفرصة للمشاركة من مختلف الجنسيات.

وصرحت هولي ميرفي ، مؤسس شركة PE ومديرةأكاديمية Sports Heroes لأصحاب الهمم أنها دعن أكثر من 65 مدرسة للمشاركة في المنطقة للمشاركة للحدث خاصةً أصحاب الهمم من الأطفال.

وسيشارك في المنافسة 5 مدربين منتدبين من لجنة الألعاب الأولمبية الخاصة 2019 في أبوظبي، وشارك فريق الأولمبياد الخاص في تنظيم هذا الحدث بانضمام 150 رياضي منهم.

وصرح طلال الهاشمي ، المدير الوطني لدورة الألعاب الأولمبية الخاصة الإماراتية ، إن التعاون مع ألعاب انفينيتي يساعدهم على تحقيق أهم أهدافهم في إدماج أصحاب الهمم في المجتمع.



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