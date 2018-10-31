إقبال شبابي واسع على معرض الشارقة الدولي للكتاب

أخبار الآن | الشارقة - الإمارات العربية المتحدة - (عطاء الدباغ)

افتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح الأربعاء، الدورة الـ 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تستمر أعمالها حتى العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر.

دورة جديدة من معرض الشارقة الدولي للكتاب، تفتتح أعمالها تحت شعار "قصة حروف"، جمعت نخبة من المسؤولين الحكوميين والأدباء والمفكرين العرب، على رأسها وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي، الذي اختير شخصية العام الثقافية، في حين حلت اليابان ضيف شرف على دورة العام السابعة والثلاثين، احتفاء بحضارتها المتميزة، المليئة بالمنجزات الأدبية والثقافية. الملفت في دورة هذا العام هو الإقبال الشبابي، الذي تجاوز أن يكون الشاب قارئا، بل أصبح مشاركا فاعلا في تأليف الكتب ونشرها، بدعم واهتمام مباشر من قبل دور النشر، إيمانا منهم بأن الشباب هم المحرك الرئيس للإبتكار.

ويطرح المعرض لمرتاديه أكثر من 20 مليون كتاب لـ 1.6 مليون عنوان، منها 80 ألف عنوان جديد، تقدمها أكثر من 1874 دار نشر من 77 دولة من أنحاء العالم، كما تشهد تنظيم 1800 فعالية ثقافية وفنية وترفيهية يقدمها 472 ضيفاً من مختلف دول العالم، ويضم جدول الفعاليات الثقافية للمعرض 272 فعالية بحضور 154 ضيفاً، وبمشاركة 25 دولة، فيما تشتمل فعاليات الطفل 950 فعالية بحضور 45 ضيفاً وبمشاركة 12 دولة. وستحفل منصة توقيع الكتب هذا العام، بأكثر من 200 حفل توقيع، من 19 دولة.

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