20 مليون كتاب في معرض الشارقة للكتاب

أخبار الآن | الشارقة - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

تشهد الدورة السابعة والثلاثون لمعرض الشارقة للكتاب عرض أكثر من عشرين مليون كتاب لمليون وستمئة ألف عنوان، إذ يشارك في المعرض أكثر من 1874 دار نشر من 77 دولة من مختلف أنحاء العالم إلى جانب تنظيم 1800 فعالية ثقافية وفنية وترفيهية يقدمها 472 ضيفا من مختلف دول العالم.

وينطلق المعرض في 31 أكتوبر الجاري وتتواصل حتى 10 نوفمبر المقبل بمركز إكسبو الشارقة.

يجمع المعرض القراء ودور النشر والأدباء والمثقفين من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد ومنصة عنوانها الأبرز "قوة الثقافة في مقابل ثقافة القوة".

وتشهد منصة توقيع الكتب أكثر من 200 حفل توقيع من 19 دولة في عدة حقول علمية وأدبية واجتماعية ممن كتب الشعر والرواية والدراسات والتاريخ والنقد الأدبي والترجمة وكتب الطهي وأدب الطفل والفنون والعلوم الشرطية والبحوث القانونية وعلم الآثار وغيرها من المجالات.

ويشهد المعرض في كل عام حجز وبيع كامل المساحة المخصصة للناشرين والعارضين التي تقدر مساحتها بنحو 14625 مترا مربعا من أصل 25 ألف متر مربع تشكل المساحة الإجمالية للمعرض قبل انطلاق فعالياته بأشهر عديدة.



اقرا: أمطار غزيرة مصحوبة بالثلوج في رأس الخيمة