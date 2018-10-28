أمطار غزيرة مصحوبة بالثلوج في رأس الخيمة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شهدت إمارة رأس الخيمة اليوم هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد، ما أدى إلى جريان للأودية في بعض شوارع الإمارة، إذ سجّلت درجات الحرارة 18 درجة مئوية وتعتبر الأقل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلنت شرطة رأس الخيمة، عن إغلاق الطريق المؤدي إلى جبل جيس، بسبب سقوط الأمطار الغزيرة، ودعت السائقين إلى التأني والحذر أثناء القيادة خلال سقوط الأمطار، والابتعاد عن الأودية حفاظاً على سلامتهم.

والأمطار المصحوبة بحبات البرد، فاجأت السياح الذين تواجدوا على قمة جبل جيس، التي تعتبر أعلى قمة جبلية في دولة الإمارات، فيما لا تزال الغيوم تغطي سماء الإمارة في ظل توقعات بسقوط مزيد من زخات المطر.



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