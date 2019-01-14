عبر أداة جديدة.. نتفلكس ستحاسب من يشارك كلمة سر الاشتراك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

عرضت شركة نتفليكس البريطانية لخدمات الفيديو المدفوعة أداة جديدة ، في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، ستمكنها من معرفة من يتشاركون كلمة السر الخاصة بالاشتراك.

فإذا كنت من مستخدمي “نتفليكس” وتشارك كلمة السر الخاصة بحسابك مع أصدقائك، فقد تتعرض من الآن فصاعدا إلى الملاحقة القانونية.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية، يوم الأحد، أن شركة بريطانية اسمها “Synamedia” استطاعت ابتكار أداة ذكاء اصطناعي تستطيع تحليل الأماكن التي يجري فيه مستخدمو خدمات الفيديو المدفوعة تسجيل الدخول، وتحديد الأماكن التي تستخدم فيها كلمة سر مشتركة.

وقال المسؤول في الشركة البريطانية جان مارك راسين إنّ عمليات مشاركة كلمات السر في خدمات مثل نتفليكس باتت مكلفة للغاية إلى حد لا يمكن تجاهلها، مؤكدا أن الحل الذي تطرحه شركته يوفر لمشغلي خدمات الفيديو مثل نتفليكس “القدرة على العمل إزاء هذه المخالفات”.

وفي حال قام شخص ما ببيع كلمة المرور الخاصة به بطريقة غير مشروعة عبر الإنترنت لعدة أشخاص، فقد تحول قضيته إلى الشرطة.

وقالت الشركة البريطانية إنها بدأت في إجراء تجارب بالفعل على الأداة الجديدة، من دون أن تشير إلى موعد دخولها حيز الخدمة.

وبحسب صحيفة “صن”، فإن هناك توقعات بأن تصل خسائر خدمات الفيديو المدفوعة إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2021، بسبب هذا الأمر.

وأظهرت أرقام نسبة مخيفة من مشاركة كلمة السر بين مستخدمي “نتفليكس”، إذ وجد بحث نشر مؤخرا بأن نحو ربع المستخدمين من جيل الألفية يمنحون كلمة السر الخاصة بهم إلى أصدقائهم.

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