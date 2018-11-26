إدراج المصارعة الكورية التقليدية في قائمة التراث العالمي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (روتيرز)

قد يظل السلام بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية بعيد المنال، لكن البلدين يحاولان الاتفاق على امر من نوع آخر.

إذ قدمت الكوريتان اليوم الإثنين طلبا مشتركا لضم رياضة المصارعة الكورية إلى قائمة التراث العالمي.

ووافقت منظمة اليونسكو على تلك الخطوة غير المسبوقة والتي تمثل مرحلة جديدة من التقارب بين الدولتين.

وقالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي "حقيقة أن الكوريتين اتفقتا على دمج طلبهما هو امر لم يسبق له مثيل، وهذه النتيجة هي مثال جديد على القوة الاستثنائية للتراث الثقافي كعنصر للسلام وهمزة وصل بين الشعوب ".

وصنفت اللجنة المخصصة التابعة لليونسكو، التي عقدت اجتماعا في بورت لويس، عاصمة موريشيوس، المصارعة التقليدي الكورية على قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية وفقا لـ"اقتراح مشترك" من بيونج يانج وسول، اللذان قررتا دمج طلبيهما في آخر لحظة بعد تقديمهما أولاً بشكل منفصل حسبما أوردت صحيفة لوفيجارو الفرنسية.

ويذكر أن رياضة المصارعة الكورية التي تعرف أيضا باسم "سسيروم" مرتبطة بشكل أساسي بالأرض والزراعة، هي رياضة وطنية وممارسة ثقافية على حد سواء. وتقام المسابقات بشكل دوري خلال المناسبات والأعياد الزاعية المتعلقة بدورة الفصول.

وكانت الكوريتان تقومان حتى الآن بخطوات متنافسة داخل اليونسكو من أجل تسجيل التقاليد الوطنية في تراث الإنسانية. ويأتي هذا الاندماج غير المسبوق في أعقاب اجتماع بين أزولاي والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن في أكتوبر في باريس و "تبادلات ذات الطبيعة نفسها" مع بيونج يانج في الأسابيع الأخيرة، حسب تصريح اليونسكو في بيان.



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