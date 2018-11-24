سيدة تدعي أنها سيدة كوريا الأولى وتسرق 400 ألف دولار!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكنت سلطات كوريا الجنوبية، يوم الجمعة الماضي، من اعتقال امرأة ادعت أنها "سيدة كوريا الجنوبية الأولى السابقة". وبحسب التقارير، فإنّ "السيدة الموقوفة مشتبه بسرقتها نحو 400 ألف دولار من أحد السياسيين".

وفي السياق، فقد كشفت وكالة "يونهاب" للأنباء، أن "السيدة الأولى المزيفة هي امرأة تدعى كونو يانغ سوك، وقد ادعت أنّها أرملة الرئيس الراحل روه مو هيون، يانغ سوك"، لافتةً إلى أنّ "هذه المرأة اقنعت عمدة بلدة غوانغجو السابق بتسليفها مبلغ 398 ألف دولار أمريكي، بحجة أنّها بحاجة ماسة إليه من أجل ابنتها، ووعدت بتسديد المبلغ بسرعة في وقتٍ لاحق".

ولفتت الوكالة إلى أن "السيدة المزيفة تواصلت مع 10 شخصيات بارزة في جوانجو، خلال كانون الأول الماضي، وقد حصلت على أموالٍ منهم".

وقبل أسبوع، أوقفت السلطات الكورية رجلاً يبلغ من العمر 65 عاماً، انتحل شخصية مساعد مقرب من رئيس البلاد مون جاي إن". ويواجه هذا الرجل تهمة "بعملية احتيال بلغت قيمتها 550 مليون وون، مقابل الحصول على بعض السبائك الذهبية المودعة في مستودع سري".

مصدر الصورة: الإمارات اليوم

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