غسالةٌ تختزنُ ثروةً هائلة.. هذا ما كشفته الشرطة الهولندية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عثرت الشرطة الهولندية خلال تفتيشها أحد المنازل على رزمٍ من المال من فئة 20 و50 يورو، تصلُ قيمتها إلى 352 ألف يورو (400 ألف دولار)، مخبأة داخل غسالة الملابس، بحسب ما كشف موقع "نيويورك ديلي نيوز".

وحصل ذلك خلال قيام عناصر الشرطة بحملة تفتيش ومداهمات كانت أجرتها في منازل بالعاصمة أمستردام، وذلك لملاحقة المستأجرين بـ"الباطن". وعندما دخلت الشرطة إلى المنزل، لاحظ أحد العناصر وجود أموالٍ داخل الغسالة، ما دفعه إلى فتحها واكتشاف المبلغ المذكور فيها. كذلك، عثر رجال الشرطة أيضاً على جهاز لعدّ المال ومسدس وعددٍ من الهواتف المحمولة.

وبحسب "نيويورك ديلي نيوز"، فإنّ "هذا المنزل يعود لشخصٍ يبلغ من العمر 24 عاماً، إلاّ أن الشرطة لم تكشف عن اسمه، فيما قامت بتصوير المبلغ الذي اكتشفته وعرض الصورة على موقعها".

(RP Online)

مصدر الصورة: medi1.com

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