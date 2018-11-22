رجل يلصق على سيارة زوجته عبارات جعلتها حديث المدينة (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يظن كثير من الرجال أنهم أمهر في قيادة السيارة من النساء، ويذهب بعضهم الى المبالغة في الأمر، فيشيع أن قيادة المرأة قد تسبب خطرا عليها وعلى مستخدمي الطريق، وهذا ما لا يمكن لأحد أن يؤمن به سوى صاحب النظرية ذاتها.. ومنهم هذا الرجل.

فبطريقة عفوية، لم يجد زوج طريقة أخرى لتحذير السائقين من قيادة زوجته السيئة، غير إلصاق عبارات على سيارتها تنذر رواد الطرق وتنصحهم بالابتعاد عنها. وأصبحت الزوجة الصينية وتدعى"تشن" حديث مدينة زونيي، بعد انتشار صور لها على الطريق وهي تقود السيارة وعليها ملصقات تحذر من الإقتراب منها. وفقا لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

ومن بين العبارات التحذيرية، كانت "سيدة تقود"، "حصلت مؤخرا على رخصة قيادة"، "تفتقد الخبرة"، "هذه ليست مزحة"، تلك كانت الكلمات التي كتبها الزوج على سيارة زوجته، حيث لصق 8 لوحات منها، 6 على جسم السيارة وواحدة على كل من البابين الأماميين.

ويرجع السبب في ذلك، أن الزوجة اصطدمت بسيارة أخرى قبل بضعة أيام، ما دفع زوجها لوضع تلك العلامات الاحترازية، التي شاهدها المارة في شوارع زونيي بمقاطعة قويتشو بجنوب الصين.



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مصدر الصورة: دايلي ميل