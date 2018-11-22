"فيديو" طريف لبطة تحاول إخراج صغارها العالقين في "مأزق"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

جميع الأمهات يخفن على صغارهن، جرب أن تقترب من صغار قطة وستتحول بلحظة من كائن وديع ينام في حجرك، الى زوبعة من الأنياب والمخالب، وهذه فطرة تجمع الإنسان بغيره من الكائنات الحية بشكل يثير الدهشة في كثير من الأحيان، وقد لا يفصل في بعض الأمور بيننا وبين الحيوانات سوى العقل والشكل، ومن أوجه الشبه، غريزة البقاء، وتنطوي تحت هذه الغريزة، أجوبة لكثير من التساؤلات حول الأسباب التي تدفع الحيوانات الى سلوك نمط ممنهج من التصرفات.

وقد انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي "فيديو" لطيف، لأنثى بط وقعت في مأزق بعدما علق صغارها في بركة سباحة.. المدهش في هذا التسجيل، أن الأم تصرفت مع الصغار مثلما تتصرف أمهات البشر مع أطفالهن في مثل هذه الحالات..

حاولت أن تصف للصغار الطريقة التي تمكنهم من الخروج، بمجموعة من الأيحاءات والأصوات.. ولم تتقبل مساعدة شاب حاول استخدام شبكة التنظيف، فراحت تهاجمه وتصرخ في وجهه، لعلها حرصت على تعليم صغارها الإعتماد على النفس أو أنها لم تفهم القصد من وراء هذا التدخل، قبل أن يتمكن الجميع من اكتشاف الموضع الأمثل للخروج من البركة والوصول الى بر الأمان.

حظي هذا المقطع بشعبية كبيرة من خلال الآلاف من المشاركات على حسابات عدة في موقع تويتر:

استطاع الإنسان استئناس الكثير من الحيوانات وأصبحت تعيش معه وكأنها فهمت دورها في هذه العلاقة، هي تريد العيش بأمان بين البشر، مقابل بعض المكاسب التي تقدمها لهم. إلا أن هذا الأمر لا يعني أنها فقدت خصوصيتها، وطباعها التي تتراوح ما بين اللطف الشديد، والشراسة.

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