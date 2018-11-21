قط رئيسة وزراء بريطانيا يلفت الأنظار من جديد (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

لفت القط "لاري" الذي يعيش في مقر إقامة رئيسة وزراء بريطانيا الأنظار بعد وقوفه لدقائق أمام باب مكتب رئيسة الحكومة تيريزا ماي في محاولة لأن يفتح له أحد الباب .

الموقف الطريف حظي بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ظهر في بث مباشر أثناء اجتماع أعضاء الحكومة البريطانية، الذي جرى فيه التصويت على قانون المالية مرات عدة، والاجتماع يعد الأول منذ مغادرة وزيرين الحكومة على خلفية انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

القط لاري على ما يبدو كان عالقاً في الخارج ، فوقف أمام باب مكتب ماي ، منتظراً أحداً ما ليفتح له الباب ، قبل أن ينتبه له أحد أفراد الشرطة الذي قام بمساعدته وفتح له الباب .

وقد انتشر هذا الفيديو على موقع تويتر، حيث علق أحد مستعملي الموقع بالقول: "إن انتظار القط لاري أمام الباب وطرافته، أهم كثيرا من نتيجة تصويت أعضاء الحكومة"، فيما قال آخر: "أصبح القط لاري وزيرا الآن".

يذكر أن للقط لاري صفحة على تويتر غير رسمية يعرف فيها عن نفسه بأنه رئيس صائد الفئران في مكتب مجلس الوزراء.ويقول بأن عمره 12 سنة.

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