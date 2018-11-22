من أستراليا.. إليك 7 أسرار لكبار الطّهاة المحترفين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديلي ميل)

تتمنّى المرأة دائما أن تطبخ مثل المحترفين لكنها تفتقر إلى التدريب، لكن ماذا لو أعطيناك نحن أسرار الطهاة العالميين ؟

صحيفة "دايلي ميل" البريطانية تقدم لك ما شاركت به شركة Good Food مؤخرا عملاءه من أسرار كبار الطهاة، والتي تم الكشف عنها عن طريق بعض القراصنة، مؤكدة أنها جميعها مضمونة لجعل طعامك رائع.

1- كيفية تقطيع البصل بشكل احترافي

يشرح آندي هارمر، الشيف في مطعم Pascale Bar & Grill في كيو تي ملبورن، أن هناك خدعة معينة يستخدمها عندما يتعلق الأمر بتقطيع البصل.

أولا، يضع البصل على لوح مع الجذر المتجه لأعلى ومن ثم يقطعه إلى النصف من الجذر إلى الأعلى، بعد ذلك يقوم الشيف بوضع جانب البصل المسطح لأسفل على لوح التقطيع مع الجذر المتجه إلى اليسار (أو اليمين، إذا كنت أعسر)، ويتم تقشير البصل عن طريق سحب القشرة من الطرف إلى الجذر ثم تقطيع الرأس، لإنشاء قطع مكعبات، يقطع برو البصل من نهاية الجذر إلى الأعلى، تاركا ما يكفي من البصل المتصل عند الجذر ليحفظه معا، ثم يقوم بعمل شرائح أفقية.

2. صنع صلصة مارينارا

يقول أحد أشهر الطهاة في مطعم سيدني كريستوفر ثي بلاك ستار، كيف أن عنصر التخزين البسيط هو سره في صنع صلصة مارينارا حيث يضيف مكونات من الصويا والفلفل إلى الصلصة لتظل غنية بالنكهة.

ويشرح أنه تعلم هذه الحيلة عندما كان يعمل في مطعم كبير في دارلينغهورست في سيدني، وكان يقوم بصنع المعكرونة الإيطالية الكلاسيكية مع الجمبري والثوم وزيت الزيتون والفلفل الحار.



3. كيفية جعل جلد السمك هشا

وفقا إلى طاهٍ في مطعم Donovan Cooke في ملبورن، فإن سر جلد السمك الهش هو السماح للأسماك بأن تجف بشكل صحيح قبل الطهو.

ويشرح أنه يضع السمك على ورق المطبخ ويتركه ليجف في الثلاجة لمدة ساعتين، ثم يقلب ويترك الجانب الآخر لساعة أخرى وهو ما يجعل من السهل تقشير السمك بجعل جلده هشا للغاية.



4. طبق الريزوتو

من المعروف أن طبق الريزوتو هو طبقا سهل الإعداد، فهو مزيج من عنصرين رئيسيين فقط: الأرز والدجاج مع الكريما، البصل، الثوم، والزيت.

ومع ذلك، وفقا إلى الطاهي جوزيف فارغيتو في ملبورن، هناك خدعة معينة تستحق معرفتها ما إذا كنت تريد صنع طبق غني بالنكهة وهو إضافة الزبدة والفلفل.



5. طهو شريحة لحم بطريقة مثالية

وقال الطاهي أنتوني بوحريش، الذي يدير مطعم فيكتور تشرتشل في سيدني، إن خدعته في صنع شريحة اللحم المثالية هي التأكد من أن درجة حرارة قطعة اللحم هي نفس درجة حرارة الغرفة أولا، قبل إعدادها بالملح والليمون.

طريقته الكلاسيكية في طهو شريحة لحم (لأولئك الذين يفضلونها متوسطة التسوية) هي شواؤها على حرارة عالية على الفحم أو الخشب، وينصح: "ابدأ بالحرارة المرتفعة ثم المنخفضة للغاية".



6. أفضل وأسرع طريقة لذوبان الثلج من الأطعمة المجمدة

محاولة انتظار ذوبان الثلج من اللحوم أو الدجاج المجمد، يمكن أن تجعل عملية الطهو مستهلكة للوقت، في حين أن أحد الخيارات هو استخدام الميكروويف، إلا أن آخر هو ذوبان الجليد عن طريق وضع اللحوم والدجاج المجمد على علبة الفولاذ المقاوم للصدأ.

تقول النظرية إن المعادن تذوب أسرع من الخشب أو الخزف لأنه يسخن الحرارة بشكل أفضل. إذا تمت إذابة الطعام المجمد في طبق معدني يتم نقل الحرارة المحيطة مما يجعل ذوبان الثلج أسهل.

7. أفضل طريقة لطهو المعكرونة

إذا كنت تريد أن تطهو المعكرونة بطريقة مثالية، فيُرجى نسيان استخدام قدرٍ من الماء وانتظار غليان الماء.

يمكن طهو المعكرونة في مقلاة عن طريق تغطيتها ببساطة بالماء البارد ورفع درجة الحرارة بالتدريج ذلك لا يطهو المعكرونة بشكل أسرع فحسب، لكن الماء البارد يضمن أن المعكرونة لن تلتصق ببعضها البعض.

اقرأ أيضاً :

من المطبخ الإيطالي.. سباغيتي بكرات اللحم

خلاصة تجارب العلماء اليكم المعادلة الصعبة لبيتزا مثالية!