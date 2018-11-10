من المطبخ الإيطالي.. سباغيتي بكرات اللحم

أخبار الآن | دبي - الأمارات العربية المتحدة

البيتزا والمكرونة هما الطبقان الأشهر فى المطبخ الإيطالى، لا سيما إذا كنا نتحدث عن المكرونة السباغيتي. ومن المطبخ الإيطالى يمكنك أن تتعرفى على طريقة عمل السباغيتي مع كرات اللحم وهى من الأطباق الشهية التى لا تقاوم ويحبها الكبار والصغار على حد سواء.

المكونات:

باكيت سباغيتي

كيلو إلا ربع لحمة مفرومة

كوب إلا ربع بقسماط مطحون

حبة فلفل مقطعة مكعبات

3 ملاعق كبيرة صلصة طماطم

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

3 ملاعق كبيرة زيت

بيضة مخفوقة

4 ثمرات طماطم متوسطة

بصلة متوسطة مقطعة صغيرًا

بصلة صغيرة مفرومة

ملعقة صغيرة زعتر

ملعقة صغيرة سكر

ملح وفلفل حسب الرغبة

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طريقة التحضير:

- نسلق المكرونة فى إناء مليء بالماء المغلى نضع فيه نقطتى زيت

- بعد سلق المكرونة نخرجها من الماء ونصفيها ونتركها جانبًا

- نبدأ تحضير كرات اللحم من خلال خلط اللحم المفروم مع البصل المفروم والبقسماط والبيض والزعتر ونصف ملعقة وملعقة كبيرة من صلصة الطماطم

- نعجن الخليط جيدًا باليد ونشكله على هيئة كرات متوسطة الحجم

- فى مقلاة على نار متوسطة نسخن ملعقة زيت ونحمر كرات اللحم حتى يصبح لونها ذهبيًا ونقلبها باستمرار أثناء التحميل

- نحضر الصوص من خلال خلط الطماطم فى الخلاط مع ربع كوب ماء وملعقتين من صلصة الطماطم نذوبهما فى كوب ماء

- فى إناء على النار نضع باقى الزيت على نار متوسطة ونضيف إليه البصل المقطع مع الفلفل حتى يصبح لونه أصفر ثم نضع باقى الثوم مع التقليب

- نضيف عصير الطماطم إلى صلصة الطماطم والملح والفلفل والسكر حتى تغلى الصلصة

- نقلل الحرارة ونترك الصلصة ليتم تسبيكها 15 دقيقة على النار

- نضع قليل من الماء إذا شعرنا بالحاجة لذلك

- نضيف كرات اللحم للصلصة لمدة 10 دقائق حتى تنضج

- نضع المكرونة فى طبق التقديم ونضيف إليها صوص الطماطم مع كرات اللحم فى المنتصف وتقدم ساخنة

- وإذا كنا نفضل المكرونة الحمراء نضع القليل من الصوص على المكرونة قبل إضافة كرات اللحم إلى الصوص ثم نضعها فى طبق التقديم وفوقها القليل من الصوص وكرات اللحم

- يمكننا بشر القليل من الجبن الرومى على كرات اللحم والمكرونة فى حالة الرغبة.

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