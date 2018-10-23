حساء لتخيف الوزن.. لا تنقصه النكهة اللذيذة والطعم الشهي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يلجأ الكثيرون إلى اعتماد نظام غذائي لإنقاص الوزن وقد لا يصل عدد كبير منهم إلى مبتغاهم. في ما يلي طريقة تحضير حساء منزلي سهل وسريع، يمكن تناول كوب كبير منه يوميا بدل أي وجبة خصوصاً الوجبة الرئيسية.

المكونات: ورق عنب طازج أو محفوظ، قشر تفاح، قشر رمان، وعروق الخرشوف، جزر، فلفل أخضر، فجل، طماطم، بصل، ثوم، كمون، نعناع، زعتر، بقدونس، وكرفس.

تخلط هذه الخلطة بنسبة معقولة وتوضع في إناء ويضاف إليها الماء و توضع على النار قليلاً ثم يؤخذ الخليط ويضرب في الخلاط ويضاف إليه عصير الكريب فروت أو البرتقال أو حتى الليمون.

فوائد هذا الحساء:

يحد تناول كوب واحد في الصباح من هذا الحساء من الشهي على الطعام طوال اليوم لأنه يحتوى على جميع المواد الغذائية التي يحتاجها الجسم، مما يسهم في إنقاص الوزن دون اتباع أي حمية، ويقدر بأنه يساعد على تخفيف وزن الجسم الى ما يقرب من 4 كيلو غرامات شهريا.

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كما يعمل الحساء على تقوية الجهاز المناعي للجسم ضد الأمراض، فبعض مكوناته مضادة للالتهاب لاحتوائها على مكونات غذائية تساعد على نشاط الخلايا المناعية التي تقضي على البكتيريا في الدم، في حين أن مكونات أخرى تعمل كمضادة للأكسدة تحافظ على الكولاجين الذي يجعل البشرة نضرة ويساعد على تجدد الأنسجة، وتحتوى على الألياف التي تساعد في عملية الهضم، وتنقية الجهاز الهضمي وتمنع الإصابة بسرطان القولون.

كذلك فإن هذا الحساء يحافظ على منسوب الماء في الجسم ويعمل على تخفيض مستوى الدهون الضارة بالدم.

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