"برغر" ضخم يحتوي على 9606 سعرة حرارية بمواصفات غريبة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة -

يقدم مطعم "The Vortex" المزين بالجماجم والعظام في أتلانتا، أطول "برغر" من الممكن أن تراه عينيك؟ هذه الفطيرة الطويلة قد تدخل ضمن منافسات مهرجان الأكل وتفوز بجدارة، أما إذا أردت أن تدخل أنت في التحدي، فالأمر ليس هينا لأنك ستعجز على إتمام تناوله، وإذا نجحت في ذلك، فتأكد أنك استهلكت 9606 سعرة حرارية، وهي السعرات التي تحتوي عليها مكونات هذا الـ "برغر" الضخم، وفق موقع "delish".

ماهي مكونات الـ "برغر"؟

يتكون الـ "برغر" الضخم من 27 شريطا من اللحم المقدد، قطعتين دائريتين من اللحم المفروم، البصل المشوي بالاضافة إلى (الخردل و الصلصة)، لكن دعونا نصل إلى التساؤل الحقيقي.. إذا كان بهذا الحجم، فكيف تؤكل هذه الطوابق المكدسة من المكونات اللذيذة؟



في البداية، يمكنك سحب الطابق الأعلى الذي ينغمس في الجبن والـ "مايونيز"، وبعد ذلك تسحب الباقي رويدا رويدا إذا كنت من الأشخاص النهمة فحتما ستتسلل للأسفل لتبلغ قاعدته لتصل إلى الصلصة بجدارة.. لكن حينها ستشعر بالفوضى العارمة في الطبق وستدرك حجم المخلفات التي لم تستطع أكلها، فليس هناك أي طريقة لطيفة لتناوله أبدا نظرا لحجمه الكبير، وإذا قاومت حجمه فستتغير لديك الفكرة التقليدية التي كنت تحملها عن هذه الوجبة..

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