سوشي "برجر".. ثورة في عالم الطبخ العالمي (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

يحظى طبق "السوشي" بقاعدة جماهيرية كبيرة في بلدان العالم، وحتّى في البلدان العربية، فهل يمكنك أن تجرب تحب طعم البرجر المشوي اللذيذ لكن في جسم "السوشي"؟ إذا كنت من محبي الإثنين، فيمكنك تذوقهم سويا في بعض مطاعم العالم. نتشرت صور ساندويتشات السوشي برجر بشكل كبير على الإنستجرام حيث انتشر هاشتاغ #sushiburger.

إنه طبق جديد يجتاح العالم، بحيث يحل أرز السوشي محل الخبز ويتم حشوه بمكونات ساندويتش البرجر المعتادة أو يتم التغيير في المكونات بالطلب، تقوم كل بلد بإضافة الطابع الخاص بها في ساندويتشات السوشي، حيث اتجه البعض إلى قلي أرز السوشي ثم حشوه بالسلمون أو التونة!





يعتقد بأن بدايته كانت تتقارب ما بين اليابان والصين، لذا كان النزاع دائما قائما بينهم حول أحقية ملكية الفكرة، فكل واحد منهما بِنسب السوشي له، وبالنظر لتاريخه، تعد اليابان هي الموطن الأصلي لهذا الطبق..



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