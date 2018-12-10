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بالأسماء.. تعرفوا إلى أفضل 10 مديرين تنفيذيين لعام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشرت مجلة "الرجل" قائمةً بـ"أنجح 10 مديرين تنفيذيين في العام 2018" إلى جانب حجم ثرواتهم الخاصة والشركات التي يعلمون فيها، وهم: 

قائمة بأنجح 10 مديرين تنفيذيين للعام 2018 - مجلة الرجل
              الإسم               الشركة       الثروة (الدولار الأمريكي)      

        10-  تيم كوك

              شركة آبل

           625 مليون 

        9-  جيمي دومان

       شركة جي بي مورجان

            1.3 مليار 

        8-  إيلون ماسك

     شركة تسلا وسبيس إكس   

             21 مليار 

        7- دوج مكيلون

         شركة وول مارت

           22.4 مليار 

        6- ما هواتينغ

          شركة تينيسيت

             33 مليار 

        5- جاك ما

          شركة علي بابا

            35 مليار 

        4- لاري بايج

           شركة ألفابيت

            48 مليار 

        3- مارك زوركربيرغ   

          شركة فيسبوك

            49 مليار 

        2-  وارن بافت

     شركة يركشير هاثواي

            85 مليار 

        1-  جيف بيزوس

          شركة أمازون

         124.7 مليار

 

 

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