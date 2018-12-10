بالأسماء.. تعرفوا إلى أفضل 10 مديرين تنفيذيين لعام 2018
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
نشرت مجلة "الرجل" قائمةً بـ"أنجح 10 مديرين تنفيذيين في العام 2018" إلى جانب حجم ثرواتهم الخاصة والشركات التي يعلمون فيها، وهم:
|الإسم
|الشركة
|الثروة (الدولار الأمريكي)
|
10- تيم كوك
|شركة آبل
|
625 مليون
|
9- جيمي دومان
|شركة جي بي مورجان
|
1.3 مليار
|
8- إيلون ماسك
|شركة تسلا وسبيس إكس
|
21 مليار
|
7- دوج مكيلون
|شركة وول مارت
|
22.4 مليار
|
6- ما هواتينغ
|شركة تينيسيت
|
33 مليار
|
5- جاك ما
|شركة علي بابا
|
35 مليار
|
4- لاري بايج
|شركة ألفابيت
|
48 مليار
|
3- مارك زوركربيرغ
|شركة فيسبوك
|
49 مليار
|
2- وارن بافت
|شركة يركشير هاثواي
|
85 مليار
|
1- جيف بيزوس
|شركة أمازون
|
124.7 مليار
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