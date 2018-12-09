قائمة وضعها 1200 خبيراً.. إليك أفضل 18 شاطئا في العالم (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

- كشف أكبر موقع للسفر في كندا عن أفضل 50 شاطئاً في العام للعام 2018.

- وضع هذه القائمة أكثر من 1200 من خبراء السفر حول العالم.

إليكم التفاصيل:

نشرَ موقع "Flight Network" وهو أكبر موقع للسفر في كندا، قائمته السنوية الثانية لأفضل 18 شاطئاَ حول العالم للعام 2018.

وتهدف هذه القائمة إلى تسليط الضوء على أبرز الشواطئ جمالاً وإثارةً، بغية استقطاب المسافرين إليها.

وإليك القائمة بأفضل 18 شاطئاً من أصل 50:

18 - شاطئ رينسفجارا - آيسلندا

17- بالاندار بيتش - كاليفورنيا - الولايات المتحدة الامريكية

16- شاطئ نواتيزي - خليج بلاتنبيرغ - جنوب أفريقيا

15- شاطئ بلايا نورتي، جزيرة موخيريس - المسكيك

14- ريلاي بيتش - تايلاند

13- آنس لاتسيو - جزيرة براسلين - سيشيل

12- بينك ساندز بيتش - الباهاما

11 - داياني بيتش - كينيا

10 - فاراديرو بيتش - كوبا

9- خليج مايا - تايلاند

8- شاطئ "Angel Source Of Silver" - جزيرة لاديج - سيشيل

7- سفن مايل بيتش - جزر كايمان

6- غريس باي- جزر تركس وكايكوس

5- شاطئ تولوم - المسكيك

4- برايا دو سانشو - البرازيل

3- هيدين بيتش - الفليبين

2- وايت هافن بيتش - أستراليا

1- شيب راك بيتش - اليونان

للإطلاع على قائمة أفضل 50 شاطئاً لعام 2018 كاملة، إضغط هنا

مصدر الصور: thisinsider

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