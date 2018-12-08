إليكم قائمة بـ15من الهدايا الإلكترونية الرائعة لموسم الأعياد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( businessinsider )

في موسم الأعياد وموسم تبادل الهدايا ، روح العطاء والسعادة تنتشر في كل مكان ، لكن في بعض الأحيان يكون التسوق من أجل الهدايا المناسبة أمراً صعباً يحتاج الكثير والكثير من البحث والتفكير لاختيار الهدية المناسبة لكل شخص ، تجنباً للهدايا التي فـي النهاية تتسبب بالاحباط ..

وبحسب موقع بزنس انسايدر فإن العالم يُجمع أن الهدايا اإلإلكترونية هي الأفضل لكل مناسبة ، خاصة إذا لبت احتياج الأشخاص .. هنا جمعنا لك 15 فكرة لهدايا إلكترونية بأسعارمختلفة ، قد تساعدك ..

1. جهاز عرض محمول يحول أي مساحة إلى مسرح منزلي صغير

جهاز Anker Nebula Capsule Projector ، متاح على أمازون بسعر $ 299.99

هذا الجهاز بحجم علبة الصودا الصغيرة ، يمكنك أن تحمله معك إلى أي مكان ، قدراته عالية لا يمكن الاستهانة بها ، لنظام صوتي محيط 360 درجة ، كما أنه لا سلكي ويستطيع تحويل أي شيء تتابعه لتجربة استثنائية على طريقة عرض السينما .

2. لوح شحن لاسلكي للهواتف المحمولة

لوحة شحن لاسلكية Belkin Boost Up ، متوفرة في Amazon بسعر $ 49.88.

بالتأكيد ، يمكنك إعطاؤهم سلك شحن عادي حتى يشحنوا هاتفهم ، لكن لوحة الشحن اللاسلكية أكثر روعة بشكل لا يمكن إنكاره. هذه واحدة من منتجاتنا المفضلة لتوافقها مع العديد من هواتف iPhone و Android ، وقدرات شحنها السريع ، والتصميم البسيط الذي يبدو لطيفًا في مساحته.

3. قارئ اسطوانات بميزات حديثة

Audio Technica نظام أوتوماتيكي بالكامل ، متاح في Amazon بسعر 89 دولارًا

هذا يجعل هدية مدروسه لعشاق الفينيل في حياتك. إذ يـمكنهم توصيل هذا القرص الدوار بمكبرات صوت من اختيارهم لسماع ذلك الصوت النظيف والأصيل الذي لا يمكنك فعله إلا مع الفينيل.

4. جهاز USB متعدد المنافذ يشحن عدة أجهزة في وقت واحد







منفذ شاحن USB Anker ، متاح في Amazon بسعر $ 39.99

هذا الحجهاز سيساعدهم على توفير مساحة المخرج وتقليل فوضى الأسلاك مع منفذ الشحن هذا. مع أربعة منافذ USB قياسية ومنفذ USB-C واحد ، إنها هدية عملية لأي شخص محب للأدوات.

5.جهاز مساعد في الطبخ يجعل الوجبات عالية الجودة في المنزل



ChefSteps Joule Sous Vide، متاح على Amazon بسعر $ 199

سيقوم هذا الجهاز بتحويل الطباخين العاديين في البيت إلى أبطال. كل ما عليهم فعله هو أن يقطعوا لحمهم (أو أي شيء آخر يرغبون في طبخه) ، ويضعونه في كيس بلاستيكي ، ويضعون الكيس في وعاء من الماء مع الجهاز ، ويدعوا الجهاز يقوم بعمله. والنتيجة النهائية من اللحوم اللذيذة مذهله .

6. حديقة ذكية تنبت النباتات والأعشاب في داخل المنزل

جهاز Click & Grow Smart Garden، متاح على Amazon بسعر $ 99.95

من لا يحب الأعشاب والخضروات الطازجة؟ تجعل هذه الحديقة الداخلية ذات الري الذاتي من حلم زراعة خضرواتك الخاصة حقيقة ،و يمكن لأحبائك الاستمتاع بالريحان الطازج والطماطم ، أو أي شيء آخر يختارونه ليزرعوه طوال العام.

7. مكبر صوت ذكي صغير ولكنه قوي

Echo Dot (الجيل الثالث) متاح في Amazon بسعر ، 29.99 دولارًا



لأولئك الذين يتطلعون إلى دخول عالم المنزل الذكي ، يمكنكم البدء بهذا الجهاز . هذه السماعة هي الأصغر من عائلة Echo ، ولكنها بميزات نظيراتها ، بحيث يمكنهم استخدامها للقيام بكل أنواع الأشياء الرائعة مثل التحكم بالإضاءة ، والاستماع إلى أغانيهم المفضلة ، أو لعب Jeopardy. ويعني الحجم المتواضع والنظرة المحدثة أن هذه الأداة يمكن أن تأخذها في أي مكان .

8. كاميرا مراقبة منزلية يمكنها تخزين اللقطات

كاميرا Amazon Cloud Cam Security متوفرة في Amazon بسعر ، 119.99 دولارًا .

هناك الكثير من كاميرات الأمن المنزلية في السوق ، لكن Amazon Cloud كلاهما خيار رائع لمن يفضل الأجهزة المجهزة من اليكسا. هذه الكاميرا تجعل من السهل البقاء على اتصال 24/7 مع التطبيق المحمول ، والإشعارات عندما ترى الكاميرا النشاط ، والصوت في اتجاهين حتى يتمكنوا من التواصل مع من هو على الطرف الآخر. هناك أيضًا مجموعة متنوعة من الخطط المختلفة التي يمكنهم اختيار إضافتها إذا قرروا أنهم يريدون تخزين لقطات فيديو في السحاب.

9. مصباح يعمل باللمس يستخدم الضوء للتواصل مع أحبائك الذين يعيشون بعيدًا

Long Distance Friendship Lamp (لشخصين) ، متاح في أمازون بسعر 170 دولار

أظهر لأفراد عائلتك أو أصدقائك من خارج المدينة أنك تفكر فيهم في هذا المصباح المدروس. اشتر اثنين ، ثم أرسل واحدة إلى الوالد أو الجد ، أو الصديق ، إلخ ، واحتفظ بواحد لنفسك. بمجرد إعدادها ، كل ما عليك فعله هو النقر فوق الجزء العلوي من المصباح ، وسوف يضيء كلا المصباحين في بنفس اللون ، بغض النظر عن المسافة البعيدة بينهما.

10.المنبه الذي يوقظهم بشكل طبيعي

ساعة تنبيه Philips Wake-Up Light ، ، متوفرة في Amazon بسعر $ 49.99

قديما كان البشر يستيقظون عندما تزور أشعة الشمس منازلهم ، لكن اليوم بسبب ضغط العمل وأنظمة تعتيم الغرف أصبح من النادر الاستيقاظ على أشعة الشمس . هذه الساعة توفر منبها بضوء يحاكس أشعة الشمس من أجل الحصول على استقاظ طبيعي .

11. مكنسة روبوت تنظف الأراضي بأقل مجهود

iRobot Roomba 690 ، متاح في Amazon بسعر $ 279

يمكن لـ iRobot Roomba تنظيف السجاد والسجاد والبلاط والخشب الصلب والأرضيات الخشبية مع القليل من الجهد . كما أنها مزودة بتقنية Wi-Fi ، بحيث يمكنهم التحكم فيها بصوتهم من خلال Alexa أو مساعد Google في Amazon.

12.جرس منزلي مزود بفيديو لمعرفة من الزائر

Ring Ring Doorbell ، متاح في Amazon بسعر ، $ 99.99.

تعتبر كاميرات المراقبة الداخلية رائعة للمراقبة داخل المنزل ، ولكن جرس الباب الفيديو هو وسيلة رائعة لمعرفة ما يحدث خارج الباب الأمامي. يتيح لك هذا الجرس رؤيتهم وسماعهم والتحدث إلى الزائرين من الهاتف أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر ، حتى يتمكنوا من تسجيل الوصول للـمنزل حتى أثناء وجودهم بعيدًا. حتى أنه يعمل على المنازل بدون أسلاك .



13مجموعة من المقابس الذكية التي تتيح لهم التحكم في الأجهزة أينما كانوا.

(Kasa Smart Wi-Fi Plug 2-pack) ، متوفر في Amazon بسعر ، $ 42.

هذا الجهاز سيمكنهم من التحكم في قوابس الكهرباء في منزلهم حتى لو كانو بعيدين .

14.جهاز عارض للصور

NIX Digital Photo Frame ، متاح في Amazon بسعر من 63.99 $

تعتبر الصورة المؤطرة واحدة من أكثر الطرق الخاصة لتزيين المنازل. في الوقت الحاضر ، من السهل التقاط صور بجودة عالية مع الهواتف الذكية ، ولكن معظم هذه الصور تبقى في الهاتف ،امنح أصدقاءك وعائلتك الفرصة لعرض جميع الصور المفضلة لديهم في إطار واحد مع هذا الإطار الرقمي ، الذي يدور خلال اللقطات المفضلة في عرض شرائح ثابت.

15.محور شحن لصديقك الذي يملك الكثير من منتجات آبل

elago 3-in-1 Charging Hub متاح على ، Amazon بسعر ، $ 24.99

ساعد أصدقاءك وعائلتك المحبّبين لـ Apple في تسهيل عملية الشحن باستخدام هذا المحور الذي تم تصميمه ليلائم تمامًا جميع الأجهزة المفضلة لديهم ، لأنه لا أحد يرغب في الاستيقاظ على بطارية ميتة. ناهيك عن أنه سيبدو أنيق جدا بجانب السرير الخاصة بهم.

مصدر الصور : businessinsider

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