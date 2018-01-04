أسباب تدفعك لشراء بتكوين وأخرى تحذرك من الإتجار بها

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (زكريا نعساني)

تشهد أسعار العملة الرقمية بتكوين تقلبات جنونية، إذ ارتفعت أسعار تداولها إلى أرقام قياسية تخطت في بعض الأحيان حاجز التسعة عشر ألفا للوحدة الواحدة فيما شهدت انخفاضات قياسية افقدتها ما يعادل عشرين في المئة من قيمتها خلال سعات معدودة، ما جعل الاتجار بها مسألة باتت الشغل الشاغل لدى الكثير من المستثمرين الذين يريدون تنمية سريعة لأموالهم، الأمر الذي طرح تساؤل مفاهده هل هي آمنة؟ أم أنها فقاعة قد تزول بأي لحظة؟

أرباح خيالية قد تجنيها إذا فكرت بالتجارة بعملة بتكوين الرقمية، ما جعل داعمو فكرة الاتجار "بيتكوين" يؤكدون على أن إنتشار العملات الرقمية سيكون على أوسع نطاق مستقبلاً، لكن في المقابل فإن خسائر فادحة قد تصيبك في حال هبوط أسعار أكثر العملات شعبية حول العالم لأن نقاط قليلة إذا هبطت فإنها ستكلفك آلاف الدولارات.

الآن ومع ازدياد شعبية البتكوين فإن المستثمرين وخبراء الاقتصاد انقسموا إلى معسكرين الأول داعم لهذا النوع من التجارة والثاني لا ينصح بالمجازفة في هذه الفقاعة.

يرى معسكر المؤيدين للبتكوين أن هناك على الاقل خمسة أسباب تجعلك تسابق من أجل شراء العملة الرقمية هذه.

النمو المستمر للعملة

أولا: العملة تتجه إلى الصعود أكثر فأكثر، فبحسب وجهة نظرهم فإن نظرة قريبة لمخطط بتكوين البياني فانك ستشاهد تقلبات كبيرة في الاسعار، في حين اذا أخذنا نظرة أكثر شمولية فاننا سنشاهد أنه رغم التقلبات فإن المؤشر يتجه صعودا وليس هبوطا.



ضمان في الأزمات الاقتصادية

ثانيا: الحماية من الازمات الاقتصادية، وهنا يجد أصحاب الفكر الموالي أن ظهور البتكوين كان عقب الازمة المالية العالمية في ألفين وثمانية، لما تمتلكه من عناصر أمان على رأسها أن مالك العملة لا يخسر رأس ماله اذا انهارت الأسواق.



الاستقلالية الكاملة

ثالثا: البتكوين لا تتاثر بالتقلبات السياسية أو تخضع لسلطة الحكومات: لأن البتكوين هي أول عملة لا تسيطير عليها دولة ما أو كيان ما، وتعتمد على عوامل العرض والطلب واللامركزية في التعاملات، وهذا ما يلغي بحسب ما يراه الخبراء نقاط الضعف التي يستغلها المضاربون.



تزايد استخدام بتكوين في عمليات شراء السلع

رابعا: رواج استخدام بتكوين عالميا: إن حجم المعاملات التي تستخدم العملة الرقمية هذه يتزايد بسرعة. إذ أنه يتم شراء المزيد من السلع والخدمات عبر بيتكوين كل يوم. وعلى وجه الخصوص في الهند والصين وامريكا اللاتينية.



بتكوين مثل الذهب

خامسا: الاتجار بالبتكوين اقرب للاتجار بالذهب: ليس من الغريب مقارنة البتكوين بالذهب، إذ أن عملية استخراجهما تعد واحدة، وهنا تجدر المقارنة مع العملات الورقية التي تطبع الحكومات منها ما تشاء، ما يعني انه اذا تم تعويم العملة وطباعة المزيد منها فسوف تخسر اجزاء من قيمتها، بينما البتكوين والذهب فإن وجودهما محدود على الارض.

أما لماذا عليك أن لا تغامر في التجارة بالبتكوين فإن تيار المعارضين لهذه العملة يرى أيضا خمسة أسباب تدفعك للابتعاد نهائيا عن الدخول في عملية التجارة بالعملات الرقمية.

تقلب الأسعار يفقدها ميزة تحليل السوق

أولا: هو تقلب سعرها: وهذه الحجة الاقوى التي يستند اليها أصحاب هذا التيار لانه من الجيد أن تتاجر في بيئة من المخاطر إلا أن هذه العملة وبسبب تقلبات أسعارها يجعل من عملية التنبؤ بمستقبلها شبه مستحيل وبالتالي لن يكون هناك تحليل حقيقي لطبيعة السوق وما هو وقت الشراء او البيع المناسبين.



أنت مسؤول عن بتكوين

ثانيا: هو أنك تتحمل المسؤولية الكاملة عن أموالك. لانه من الناحية العملية، فانك إذا فقدت أو نسيت كلمة المرور الخاصة بك فستفقد عملاتك نهائيا ولا توجد طريقة لاستعادتها.



هل بتكوين عملة أم سلعة؟

ثالثا: هل يمكن أن تصنف البتكوين على أنها سلعة أم عملة: إذ يرى أصحاب هذا الاتجاه من أن حقيقة هذه العملة بعدم امتلاكها شكلا ماديا، يجعل من الصعب تصنيفها على عكس كل شكل آخر من العملات التقليدية.



هل بتكوين قانونية؟

رابعا: هل هي قانونية ام لا: قد يكون التداول بعملة بتكوين قد أصبح قانونيا في بعض البلدان إلا ان معظم البلادان لا تعتبر تداولها قانونيا وهو ما سيحملك مخاطر اكبر من الربح والخسارة.



إلى من تدفع أموال؟

خامسا: من الذي يبيعك هذه العملة أو إلى من تدفع نقودك: في الحقيقة أن بتكوين تعيش في عالم رقمي وتنتجها شركة في منطقة جغرافية ما وهذا يعني أنه لا توجد قوانين حكومية أو أممية أو بنكية مشتركة تحدد عملها أو تحاسب المخالفين.



تلك كانت أبرز الاسباب التي يحاول معسكرا المعارضة والتأييد لعملة بتكوين اقناع المستثمرين بها، وتبقى الاجابة ليدك، على أي طرف تميل في رأيك وهل أنت مع التجارة بالعملات الرقمية أم ضدها؟ شاركنا رأيك عبر صفحة فيس بوك الخاصة بأخبار الآن.



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