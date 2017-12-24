بتكوين.. هل تنفجر الفقاعة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (حنان ضاهر)

من منا لم يسمع عن عملة البتكوين؟ عن هذه العملة السحرية التي ستضاعف ثروتك في أيام بل في ساعات .. ومن منا لم يفكر في شرائها إن لم يكن قد اشتراها بالفعل؟

لكن يبدو أن هذه ضجة الكبيرة التي أحدثتها هذه العملة الرقمية في طريقها لإحداث ضجة أكبر أنما بصورة معاكسة ، فبشكل مفاجئ هبطت عملة «بيتكوين» دون 13 ألف دولار الجمعة بعدما خسرت نحو ثلث قيمتها في خمسة أيام فقط، لتتجه العملة الرقمية إلى تسجيل أسوأ أسبوع منذ عام 2013. بعد صعود قوي إلى مستوى ذروة اقترب من 20 ألف دولار يوم الأحد. فهل انفجرت الفقاعة ؟

في البحث عن سبب هذا الهبوط المفاجئ يرى موقع موقع إكسبرس البريطاني، أن إصدار هيئة سوق المال الأمريكية قرارا الأسبوع الماضي، يسمح لشركتين من الشركات التقليدية العاملة في أنشطة الأوراق المالية، وهما مجموعة «سي إم إي» و«سي بي أو إي غلوبال ماركت»، بالبدء في إتمام عقود مالية بعملة بيتكوين.

وتقول هذه المصادر: تم اختراع عملة البيتكوين لمواجهة الأزمات المالية والحفاظ على ثروات الشركات الكبيرة على حساب الصغيرة، بل يمكن أن يتعدى التصور استرجاع الخسائر البنكية الفادحة على حساب صغار المستثمرين، وهو الحادث حالياً مع بوادر انفجار الفقاعة السعرية للعملة الوهمية».

ويحذر محللون من أن الـ«بيتكوين» ليست إلا فقاعة أخرى مشابهة للأزمة في بداية التسعينات، والأزمة العقارية في الأعوام 2006 و2007. وانهيار أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية ما بين عامي 2008 و2009.

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