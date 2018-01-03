البتكوين تقترب من تجاوز حاجز ال16 الف دولار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

ارتفعت أسعار العملة الرقمية الدولية الجديدة "البتكوين" بالتعاملات الفورية، اليوم الأربعاء، في طريقها لتحقيق ثاني مكسب خلال ثلاثة أيام، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوىً لها في أسبوعين.

واقتربت البتكوين اليوم ، الاربعاء، من حاجز ال16 الف دولار لأول مرة منذ بداية العام مواصِلة الارتفاع لثاني يوم على التوالي

وبهذا تكون واصلت "بتكوين" ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، عقب تقارير أفادت بأن الملياردير "بيتر ثيل" بدأ استثمارات كبيرة في العملة الرقمية عبر صندوقه لرأس المال المغامر.

وخلال تعاملات اليوم الأربعاء، ارتفعت "بتكوين" بنسبة 2.65% إلى 15132 دولارًا، في تمام الساعة 09:35 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وزادت قيمتها السوقية إلى 254 مليار دولار.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الثلاثاء بأن صندوق "فاوندرس فاند" الذي أطلقه أحد مستثمري "فيسبوك" وهو "بيتر ثيل" حقق مئات الملايين من الدولارات بفضل استثماره في "بتكوين".

ورغم هذه المكاسب ظلت حصة "بتكوين" من سوق العملات الرقمية قرب 36%، في ظل الارتفاع الكبير لعملات منافسة مثل "ريبل" و"إثريوم" اللتين تجاوزت قيمتهما السوقية 101 مليار دولار، و86 مليار دولار على التوالي.

وارتفعت "ريبل" بنسبة 15.10% إلى 2.62 دولار، فيما زادت "إثريوم" من مكاسبها خلال تعاملات اليوم إلى 2.40% عند 898 دولارًا.

وتدعم الأسعار حاليا تحركات رسمية في روسيا لدعم العملات الرقمية، بهدف التهرب من العقوبات الاقتصادية الغربية.

وبحلول الساعة 12:25 جرينتش أمس تم تداول العملة الرقمية "بتكوين" حول 13650 دولارا بارتفاع قدره 255 دولارا بنحو 1.9 بالمائة، وسجلت أعلى مستوى لها عند 13900 دولار، وأدنى سعر عند 12910 دولارات.

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