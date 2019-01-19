"أبوظبي للتنمية " يموّل 70 مشروعا للطاقة المتجددة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ ف ب)

كشف تقرير صدر عن صندوق أبوظبي للتنمية، أنه موّل منذ تأسيسه عام 1971 أكثر من 70 مشروعا تنمويا في قطاع الطاقة المتجددة،.

والتي ساهمت بدورها في توفير الطاقة المستدامة وتحسين الأوضاع المعيشية لملايين الأشخاص في مختلف دول العالم، وتحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة.



وقال التقرير إن تمويلات صندوق أبوظبي للتنمية في قطاع الطاقة المتجددة بلغت حتى نهاية العام الماضي 4.4 مليار درهم، (1.187 مليار دولار أميركي)، ساهمت في إنتاج نحو 2584 ميغاواط من الطاقة المتجددة في دول مختلفة من قارات العالم، حسب ما ذكرت وكالة "وام".

ووفقا للتقرير، فقد مول الصندوق نحو 20 مشروعا من مشاريع الطاقة المتجددة، بالتعاون مع حكومات الدول النامية بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.7 مليار درهم (737 مليون دولار أميركي).

فيما بلغ عدد المشاريع الممولة ضمن مبادرات دولة الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة 50 مشروعا، بقيمة تصل إلى 1.652 مليار درهم (450 مليون دولار).

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