مشاريع مبتكرة يضمنها أسبوع أبوظبي للاستدامة

أخبار الآن | أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة (رشا سليمان)

مئة وخمسة وسبعون دولة إجتمعت على أرض المعارض في إمارة أبوظبي في أسبوع أبوظبي للاستدامة

عند الوهلة الأولى من زيارة الحدث قد يثير إنتباهك بصمة الإبتكار في كل جناح، إذ يجمع أسبوع أبوظبي للاستدامة تحت مظلته مزيجاً فريداً من صانعي القرار وخبراء القطاعات ورواد عالم التكنولوجيا وقادة المستقبل في مجال الاستدامة، حيث يعد أحد أكبر التجمعات المعنية بالاستدامة في العالم.

ويأتي أسبوع أبوظبي للاستدامة هذا العام تحت شعار "تقارب القطاعات لتسريع وتيرة التنمية المستدامة"، واستكشاف كيفية استجابة القطاعات لعملية التحول الرقمي التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والتي توفر بدورها فرصاً جديدة لمواجهة التحديات في عالم الاستدامة.

تضم أجنحات المكان طيفاً واسعاً من قضايا الاستدامة والعمل على معالجتها ومن ضمنها قضايا الطاقة والتغير المناخي، والمياه، ومستقبل التنقل، والفضاء، إلى التكنولوجيا الحيوية، والشباب.

ويعد هذا الأسبوع منصة رائدة تتيح للمشاركين التعرف على أبرز التطورات العالمية التي تطرأ على القطاعات.

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