أسبوع أبوظبي للاستدامة بهدف تسريع وتيرة التنمية

أخبار الآن | دبي الولايات المتحدة الأمريكية (سعد النعواشي)

شهد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، افتتاح "أسبوع أبوظبي للاستدامة"، الذي يقام هذا العام تحت عنوان تقارب القطاعات بهدف تسريع وتيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أسبوع أبوظبي للاستدامة .. جاء هذا العام تحت تقارب القطاعات للحفاظ على مستوى متميز من التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ويبحث القادة والخبراء خلاله قضايا وتحديات الاستدامة وسبل توسيع آفاق الحوار وتكثيف وتضافر الجهود للتوصل إلى حلول تمضي بالعالم نحو مستقبل أكثر استدامة.

الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد عبرا عن أملهما في تواصل هذه اللقاءات المثمرة لإيجاد أفضل الطرق والحلول الناجعة، في توفير الطاقة والمصادر النظيفة والمستدامة لتعزيز التنمية وتحقيق حياة أفضل للشعوب في مختلف دول العالم.

الجهود الدولية تضافرت لتحقيق أهداف الأجندة العالمية للاستدامة ، مع التأكيد على أن دولة الامارات ستظل تحشد الطاقات وتواصل دورها الرائد في تحفيز مختلف المبادرات التي تخدم الإنسانية وتحقق الاستقرار والازدهار والتنمية الشاملة على أسس مستدامة للدول والمجتمعات .

الإمارات أصبحت وجهة بارزة لاستضافة الحوار العالمي حول الاستدامة ونشهد هذا العام محطة مهمة في مسيرة التنمية المستدامة في الإمارات والمنطقة والعالم ، والجهود الدبلوماسية المكثفة قادها سمو الشيخ عبد الله بن زايد مدعومة بتأييد كبير من المجتمع الدولي ، وتم اختيار دولة الإمارات لاستضافة المقر الرئيسي الدائم في أبوظبي .

ويشار إلى أنه في ظل التوقعات بوصول عدد سكان العالم إلى عشرة مليارات نسمة بحلول ألفين وخمسين ، وما يرافق ذلك من زيادة في الطلب على الطاقة، فإن عملية التنمية المستدامة ستكتسب أهمية أكبر وتم تضمينها كأولوية ضمن رؤية الإمارات عام ألفين وواحد وسبعين .

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