الاندبندنت: مدينة عربية على قائمة أفضل المدن للزيارة في 2019

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أطلقت صحيفة الاندبندنت البريطانية قائمتها لأفضل مدن العالك يمكن زيارتها في 2019 ، وكانت المفاجأة تصدر مدينة القاهرة القائمة ، اليكم بقية القائمة لـ أفضل 10 مدن يمكنك زيارتها بالترتيب العكسي ..

10- سانت لويس

تعد مدينة سانت لويس السنغالية أحد أجمل المدن الإفريقية، وتعتبر المدينة القلب النابض لموسيقى الجاز، وتستضيف مهرجان الجاز السنوي 26 في شهر أبريل حتى شهر مايو، ما يساعد على جذب جميع المواهب الغنائية من أنحاء العالم.

وتحتوى المدينة على الكثير من الأماكن الطبيعية مثل جزيرة "جوري"، بالإضافة لاحتوائها على عدد من الحدائق و المنتزهات والقصور الأثرية التي يمكن للسائحين التجول بداخلها بحرية، وتحتوى على أشهر محميات الحيوانات في العالم وهى محمية "لونج دي بارباري" الوطنية، بالإضافة إلى متحف "جان ميرموز" المميز بطابعه الأثري.

9- فيينا

عاصمة النمسا، وأكبر مدنها من حيث عدد السكان، وتتميز بالفن المعماري العريق والتاريخ المجيد، فضلا عن كونها مركزا شهيرا للموسيقى الكلاسيكية "الفالس والبلوكات"، وتضم أقدم شارع تاريخي في العالم وهو شارع "رينج بوليفار"، الذى تم إنشائه عام 1857، ويتميز بأشجار الكستناء المميزة التي تحاوطه من كل جانب.

8- واشنطن

تملك مدينة وانشطن الأمريكية، كل العناصر والمقومات التي تجعل منها وجهة سياحية مميزة، فهي مدينة واسعة ونظيفة وغنية بالمتاحف الفنية والصروح الأثرية، وتضم المدينة مبني" الكابيتول" أحد أهم المعالم لعشاق التاريخ السياسي، ويضم عددا من المقتنيات والقطع الأثرية التي تعود لعقود طويلة من الزمان، كما أنها تتميز بأشهر المنتزهات في العالم وهو منتزه "ناشونال مول" المتميز، بالإضافة إلى نصب لينكولن التذكاري الشهير.

7- كيتو

يصادف هذا العام الذكرى الأربعين لتصنيف اليونسكو لمدينة كيتو عاصمة الإكوادور، كأحد "المواقع التراثية الثقافية العالمية" عام ١٩٧٨، ونتيجة لذلك تعد أحد أفضل المواقع المحفوظة في أمريكا اللاتينية، وتحتوى على أشهر كنوز العالم التي من ضمنها سرداب كنيسة "سان فرانسيسكو" المملوءة بسراديب الموتى، والتي يمكن للسائحين مشاهدتها بعدما ظلت مغلقة منذ القرن الـ16.

6- مومباي

جذبت المدينة الهندية العديد من السائحين حول العالم بسبب احتوائها على أكبر مركز للصناعة السينمائية الهندية على مستوى العالم "مدينة بوليوود"، كما أنها تتميز بأطعمتها الرائعة التي تضم التوابل الهندية المميزة، كما تضم المدينة أشهر فنادق العالم فندق "تاج محل"، بالإضافة بوابة النصب التذكاري الهندية الشهيرة، كما تميزت المدينة بطرازها المعماري الفريد الذى جمع بين الطراز الهندي والبريطاني.

وتعد المدينة موطن الموسيقى والفن المعاصر بأنواعه المختلفة، وتعتبر مكانا مثاليا لمحبي التسوق، لكونها تحوى العديد من الأسواق الغنية بالحرف اليدوية والفنية المذهلة والمتاجر الفخمة التي تتزين بالألوان الساحرة.

5- تشنغدو

تعد المدينة الصينية الواقعة في قلب سهل سيتشوان، الموطن الحقيقي لحيوانات الباندا، إضافة إلى زهرة اللوتس التي تعتبر رمزا للمدينة العريقة، كما تعد الموطن الأصلي لمحبي الهيب الهوب وعشاق موسيقى الجاز، والوجهة الرئيسية لهواة الآثار، حيث تضم متحف "سيشوان" للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الحديقة النباتية ومعبد "وينشو".

4- ليون

مدينة فرنسية تاريخية، اختيرت كعاصمة أوروبية للسياحة الذكية، وتجذب سنوياً ٦ ملايين زائر تقريباً، 30٪ منهم من الأجانب، خاصة من عشاق فن الطهي، حيث تحتضن أكثر من 2000 مطعم، بالإضافة إلى احتوائها على العديد من المناظر الطبيعية الخلابة والمعالم التاريخية .

هي ثالث أكبر مدن فرنسا من حيث كثافة السكان، وتعتبر زيارة معالمها ذات النهرين من التجارب التي لا تنسى، بكل ما يميز تلك المدينة من مناظر طبيعية خلابة، ومعالم تاريخية وثقافية ودينية.

ومن أبرز معالم المدينة متحف الحضارة الفرنسية الرومانية، ومتحف السيارات المشهور باسم "هنري مالاتر"، بالإضافة إلى متحف الغزل والنسيج وأبراج المراقبة العريقة.

3- بيرث

بفضل تطورها الواضح في مناحٍ كثيرة، استطاعت ولاية بيرث الأسترالية أن تفرض وجودها وتخطف الأضواء في الفترة الأخيرة، بعد أن باتت واحدة من المقاصد الجديرة بالزيارة، بسبب احتوائها على أكبر معرض لفن النحت في العالم "Sculpture by the Sea" والذى يقام سنويا في شهر مارس.

وتضم المدينة العديد من الكنائس والمساجد والمعابد الأثرية التي تميزت بطرازها المعماري الفريد، بالإضافة إلى شاطئ "كوتيسلو" الذى يقصده السائحون لممارسة رياضة الغطس والسباحة وركوب الأمواج ولعبة كريكيت الشاطئ.

2- ماتيرا

تقع مدينة ماتيرا الأثرية في إقليم بازيليكاتا جنوب إيطاليا، وهي منحوتة بالكامل على جانب تل، وهي مدينة ذات تاريخ عريق، ويعود أصلها إلى العصر الحجري القديم، وقد أسسها الرومان في القرن الثالث قبل الميلاد.

وكانت "ماتيرا" تدعى قديما باسم "عار إيطاليا" بسبب انتشار الأوبئة، بسبب القذارة التي ملأت بيوت سكانها، حيث كان السكان يبنون منازلهم داخل الكهوف، لكن في خمسينيات القرن الماضي، بدأت الحكومة الإيطالية في تهجير السكان، ثم بدأت في ترميمها والاهتمام بكهوفها التاريخية، للتحول إلى مطاعم وفنادق شاهقة، حيث يمكن لزائرها مشاهدة السحب وهى تحلق بجانبه، ومن أفضل فنادقها "Puglia Hotel & Bike tour".

1- القاهرة

وضعت صحيفة "الإندنبدنت" البريطانية القاهرة على رأس قائمة أفضل 10 مدن فى العالم يمكن زيارتها خلال عام 2019، وقالت إن مصر تستعد لعودة قوية للسياحة.

وأوضحت أن أعداد الزائرين تضاعفت من 2016 إلى 2017 مشيرة إلى أن " هناك بعض الجواهر الجديدة المثيرة للإعجاب في تاجها – على رأسها المتحف المصري الكبير الذى تبلغ تكلفته مليار دولار.

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