هدية لابنة "كايلي جينر" بقيمة 2.5 مليون دولار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أهدى مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت، ابنته مع حبيبته نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، ستورمي، "تحفة فنية" عبارة عن كرسي أسود قد تبلغ قيمته 2.5 مليون دولار أمريكي.

ونشرت كايلي صورة لابنتها عبر إنستغرام وهي تحمل حقيبة من دار "لوي فيتون" التي أهدتها إياها شقيقة كايلي نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

وكشفت كيم عن الهدايا التي قدمتها إلى بنات العائلة بمناسبة عيد الميلاد، إذ نشرت على إنستغرام صورة ظهرت فيها مجموعة من الحقائب فاق ثمن كل منها حوالى الألف دولار أمريكي.

والجدير ذكره أن لم يحدد سعر الكرسي، ولكن كان معروضاً في دار فريدمان بيندا للتحف الفنية ولكن يُقدر أن يتراوح سعره من 100 ألف إلى 2.5 مليون دولار أمريكي.

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