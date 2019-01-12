هاري وميغان ينتقلان للعيش في منزل "متهالك".. لماذا؟ (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلن قصر كنسينغتون رسمياً منذ بضعة أشهر أنّ دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وميغان ماركل سينتقلان من قصر لندن إلى منزل فروغمور في وندسور إيستيت.

هذا القرار لم يكن صدفة اذ ان أحد أسباب هذا التغيير الكبير هو أن هاري وميغان يتوقان إلى حياة هادئة ويتطلعان إلى الاستقرار قبل ولادة طفلهما الأول هذا الربيع خصوصاً بعد التشنجات الأسرية والفضائح التي طالتهما.

ولكن وفق تقارير بريطانية، فإن الحالة الراهنة لبيت فروغمور الريفي هي "متهالكة" ومن شبه المستحيل أن يتمكنا من الإستقرار هناك لذا سيمكثان في منزل آخر بمنطقة كوتسوولد في أوكسفوردشاير القريبة.

و يعتبر منزل كوستولد الريفي الذي يتضمن 4 غرف نوم معلماً تاريخياً يعود إلى القرن الـ18، كان الزوجان قد استأجراه لمدة عامين وانتقلا إليه قبل زفافهما ومن المتوقع أن يحتفظا به عندما ينتقلان إلى منزلهما الجديد "فروغمور كوتاج" في وندسور بعد ولادة طفلهما الأول.

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مصدر الصور: موقع "marieclaire"