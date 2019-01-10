الكوميدي كيفن هارت لن يقدم حفل "الأوسكار"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

استبعد الكوميدي الأميركي كيفن هارت أن يقوم بتقديم حفل جوائز الأوسكار هذا العام، وذلك بعد أيام من قوله إنه "يعيد النظر" في قراره عدم تقديم الحفل، خلال لقاء مع مقدمة البرامج، الكوميدية إلين ديجينرس.

وكان هارت قد قرر في ديسمبر الماضي عدم تقديم الحفل، إثر انتقادات طالته على خلفية تغريدات نشرها عامي 2010 و2011، معادية للمثلية.

وفي الأسبوع الماضي، قال هارت في لقاء مع مقدمة البرامج، الكوميدية إلين ديجينرس، إنه يعيد النظر في قراره بعد أن قالت الأخيرة إنها اتصلت بالأكاديمية لتؤيد تقديم هارت للحفل.

وأبلغ هارت شبكة "إيه.بي.سي" أنه لم يعد قادرا على مناقشة التصريحات القديمة مجددا"، قائلا إن تفسيراته واعتذاره السابق يفيان بالغرض.

وقال خلال المقابلة التي اتسمت أحيانا بالتوتر مع الشبكة "لقد انتهى الأمر"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وكانت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة قد أعلنت في ديسمبر أن هارت سيقدم حفل الأوسكار، لكنه تنحى بعد ذلك بسبب تغريداته.

وعاد هارت ليقول في مقابلة "إيه بي سي"، الأربعاء: "لا. لن أقدم حفل الأوسكار هذا العام"، لكنه لم يستبعد تقديم الحفل في سنوات لاحقة.

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