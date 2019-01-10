مارغوت روبي "باربي" بنسخة سينمائية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

عبرت الممثلة الاسترالية مارغوت روبي عن سعادتها بالمشاركة في بطولة فيلم "باربي" مؤكدة تأثيره الإيجابي المنتظر خاصة على الأطفال.

وكانت "وارنر بروس" أعلنت تعاونها رسمياً مع شركة ماتيل المنتِجة لأفلام ِ وألعاب الدمية الشهيرة باربي، لإعادة تجسيد شخصيتها في نسخة سينمائية من بطولة مارغوت روبي.

وعلق رئيس مجلس إدارة مجموعة وارنر بروس، توبي إمريش على الشراكة قائلاً: "يعد هذا المشروع بداية رائعة لشراكتنا مع شركة ماتيل للأفلام، واختيار النجمة مارغوت روبي لبطولة العمل هو الاختيار الأمثل لإعادة شخصية باربي إلى شاشات السينما من جديد بطريقة معاصرة وملائمة لجماهير اليوم"، بحسب ما أوردت مجلة فاريتي.

يذكر أن الفيلم هو أول مشروع مشترك بين ماتيل للأفلام ووارنر بروس، في إطار خطط شركة ماتيل المنتجة لأفلام وألعاب باربي لتعزير دور علامتها التجارية.

المزيد:

5 أفلام رائعة من "نتفليكس".. شاهدها ولن تندم (صور)