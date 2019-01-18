تقارب القطاعات لتسريع وتيرة الاستدامة في أبو ظبي
أخبار الآن | أبوظبي- الإمارات العربية المتحدة (رشا سليمان)
تضمنت أعمال أسبوع أبوظبي للاستدامة أجندة حافلة من المشاريع الإبتكارية من دول العالم لدعم مجال الاستدامة، إذ تمحورت فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة لعام 2019 تحت شعار "تقارب القطاعات لتسريع وتيرة التنمية المستدامة" وذلك تماشيا مع رؤية الإمارات 2021.
وقال الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي، لأخبار الآن حول الاستراتيجيات التي تركز عليها وزارة التغير المناخي والبيئة لدعم مجال الاستدامة إذ إعتمدت الامارات خطة 20 50 لتركز على محاور ثلاث محاور رئيسية أهمها تطوير البيانات .
اقرا ايضا: مشاريع مبتكرة ضمن إسبوع أبوظبي للإستدامة