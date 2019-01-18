تقارب القطاعات لتسريع وتيرة الاستدامة في أبو ظبي

... انطلاق أعمال قمة طاقة المستقبل في أبوظبي انطلقت اليوم في أبوظبي فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2013" و"القمة العالمية لطاقة المستقبل" و"القمة العالمية للمياه"

... مشاريع مبتكرة ضمن إسبوع أبوظبي للإستدامة مئة وخمسة وسبعون دولة إجتمعت على أرض المعارض في إمارة أبوظبي في أسبوع أبوظبي للاستدامة

... قمة طاقة المستقبل 2017... استدامة المصادر وتعزيز الابتكار انطلقت اليوم في أبوظبي فعاليات الدورة الـ10 من القمة العالمية لطاقة المستقبل، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، ويرافقها عدد من الفعاليات والمعارض المرتبطة بالحدث..

... ملايين المستخدمين في خطر بسبب خلل في لعبة فورت نايت قال باحثون من شركة تشيك بوينت سوفتوير تكنولوجيز (Check Point Software Technologies) في تقرير يوم الأربعاء أن خللاً في فورت نايت ضع ملايين المستخدمين في خطر

... تطبيق يمكنكم من تحول الأشياء إلى مجسم 3D بدقيقة واحدة كانت هذه التقنية حكراً على الاستخدامات التجارية في السنوات الماضية لتصبح به سهلة وممتعة.