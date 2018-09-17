سويسرا تمنح مواطنيها مرتبات شهرية بالمجان

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اختارت السلطات السويسرية قرية رايناو البالغ عدد سكانها 1300 نسمة لتطبيق فكرة منح الدخل الأساسي الشامل غير المشروط لكل فرد من سكان هذه القرية.

وقررت السلطات السويسرية اختيار قرية مع 100 آخرين ضمن مشروع تجريبي يقوم على أساس منح بعض المدن مرتبات شهرية، رغم رفض نحو 80% من السويسريين هذا المقترح في استفتاء رسمي.

ويبلغ عدد سكان القرية التي وقع عليها اختيار الحكومة نحو 1300 نسمة، وستمنح كل فرد منهم مرتب يتراوح ما بين 640 و2600 دولار، ويحصل الأشخاص الذين يزيد عمرهم عن 25 عاما على المنحة كاملة.

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