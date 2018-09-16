هاوٍ صربي يجمع عملات العالم

أخبار الآن | بلغراد - صربيا - (وكالات)

يجمع رجل صربي يدعى زوران قطعاً نقدية وأوراقاً من العملات من 194 بلداً في العالم، وما زالت تنقصه عملة من جزر سليمان، ليجمع العالم كلّه في واجهته الزجاجية.



بدأ زوران يعتني بهذه الهواية بعدما أهداه صديق له مجموعة من العملات حين كان مراهقاً، ومنذ ذلك الحين بدأ بجمع العملات بشكل شخصي من دون الاستعانة بالإنترنت.

ويقول إنه يملك قطعاً من كلّ العملات الجاري تداولها الآن في العالم، إضافة إلى عدد من تلك التي لم تعد متداولة.



وقد تمكن من جمع كلّ هذه العملات من دون أن يسافر كثيراً، فهو لم يزر في حياته سوى ألمانيا والنمسا، إضافة إلى الدول التي نشأت بعد تفكك يوغوسلافيا.



بعد تفكك الاتحاد السوفياتي تطلّب الأمر 15 عاماً ليجمع هذا الهاوي عملات كلّ الدول التي كانت تشكّل المنظومة السوفياتية.



أما آخر العملات التي أضافها إلى مجموعته فهي الكيات البورمي.



وما زال ينقصه الآن دولارات من جزر سليمان، الواقعة في المحيط الهادئ، قبالة سواحل أستراليا، لتكتمل مجموعته العالمية.



والهدف من هذه الهواية "إظهار إلى أي مدى العالم صغير، ويمكن وضعه كلّه في علبة مساحتها متر ونصف متر مربّع".



وهو لا يبوح بالطريقة التي سيتبعها للحصول على هذه العملة الأخيرة الناقصة في مجموعته، لأن "جامعي العملات لا يرحمون، فإن حصلوا على القطعة قبلي، سيبتزّونني لأعطيهم مقابلها عملات من خمسين بلداً".

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