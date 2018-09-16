طفل جزائري لقب بالبطل.. لإنقاذه 18 عائلة من التشرد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تعاني الدور القديمة بالجزائر للتآكل والتهميش في أغلب الحالات، وهو ما يعرض الساكنة المحلية للخطر ويجعلهم مهددين بالموت عند قدوم حدوث أي هزة أو قدوم فصل الشتاء الذي تكثر فيه الأمطار والسيول، وعادة ما يحاول السكان إيجاد حلول ترقيعية كالترميم لكن بدون أي جدوى!

في هذا الصدد، تمكن طفل في العاشرة من إنقاذ 18 عائلة مهددة بالموت بسبب منازلهم المتهالكة المهدّدة بالانهيار، وذلك بعد زيارة ميدانية قام بها والي العاصمة الجزائرية زوخ عبد القادر حيث دفعه إلى زيارة منزله ليرى بعينه حجم المعاناة التي يعيشها برفقة أسرته وظروفهم الاجتماعية الصعية.

وتعود تفاصيل القصة بحسب ما نقلته المواقع والصحف الجزائرية، إلى محاولة رجل طاعن في السن خرق الحشود للتحدث مع المسؤول غير أن محاولته لم تفلح مما دفع ابنه إلى التدخل وللفت النظر نحوه بدموعه السخية وصوته الرنّان مما دفع المسؤول للاستجابة لطلبه وزيارة منزله في منطقة القصبة بالعاصمة الجزائرية..



ووثق تقرير أعدّته قناة "النهار تي في" الجزائرية تفاصيل المشهد الذي دفع المسؤولين للتحرك وإنقاذ 18 عائلة من التشرد، بعدما فضح الطفل الذي لم يكشف عن اسمه، عمليات تلاعب بعض المسؤولين في البلدية بحساب الأموال المخصصة لترميم المنازل المتهالكة في المنطقة..

وأفاد موقع "الجزائرية" بأن الوالي زوخ أصيب بالصدمة بعد معاينته منزل الطفل والمنازل المجاورة ووعد السكان بالتحرك، وبالفعل بعد ساعات من الزيارة تحركت الجهات المسؤولة ونقلت 18 عائلة إلى مساكن اجتماعية جديدة ببلدية دويرة، وحسب ولاية الجزائر، يأتي هذا الإجراء الاستعجالي إثر الزيارة الميدانية التي قام بها الوالي يوم الأربعاء الماضي لمتابعة ورش الترميم في حي القصبة العتيق والتحدث مباشرة مع السكان ومتابعة شكاويهم.

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