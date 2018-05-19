آلاف يتدفقون لحضور الزفاف الملكي البريطاني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



توافد الآلاف على قلعة وندسور الإنجليزية في انتظار بدء مراسم زفاف الأمير هاري وخطيبته الأميركية ميغان ماركل السبت، في حدث يأمل البعض أن يضخ دماء جديدة في عائلة مالكة تسعى لمواكبة العصر الحديث.

واحتشد أكثر من 100 ألف شخص في الشوارع الضيقة للمدينة التي تقع على بعد 30 كيلومترا إلى الغرب من لندن.

وشددت السلطات إجراءات الأمن وألزمت الشرطة الزوار بالمرور عبر نقاط تفتيش أقيمت حول قلعة وندسور أقدم وأكبر قلعة مأهولة في العالم، والتي سكنها 39 ملكا بريطانيا منذ عام 1066.

وتابعت وسائل الإعلام العالمية باهتمام زواج هاري (33 عاما) السادس في ترتيب ولاية العرش البريطاني وميغان (36 عاما)، وهي مطلقة أمها أميركية من أصول أفريقية وأبوها أبيض.

ومع بزوغ فجر اليوم وشروق الشمس على جدران القلعة الصخرية العتيقة، بدأت الحشود المتحمسة الوقوف وراء حواجز اكتسى الكثير منها بالأعلام البريطانية والأمريكية، ونظمت الشرطة دوريات في الشوارع وراقبت المشهد من أسطح قريبة.

ومنذ أيام، يصطف محبو العائلة المالكة في الطرقات حول قلعة وندسور؛ لضمان الحصول على أفضل موقع للمشاهدة.

وقالت وليامز: “كانت تجربة خاصة للغاية … كان الناس يتشاركون فيما يملكون من إمدادات … كان الأمر يستحق”.

أما بام بوثبي فقالت إنها لم تتغيب عن أي زفاف ملكي منذ أربعة عقود، حتى عندما تصادف زفاف مع عيد ميلاد طفلها أو عندما كانت تعيش بالخارج.

وتقول إن التجربة تغيرت مع مرور الوقت، إذ عندما ذهبت لأول مرة لمشاهدة زفاف الأمير تشارلز والأميرة ديانا عام 1981 كانت بمفردها، ولكن تقول إن الأمر أصبح الآن تقليدًا عائليًا وزوجها يذهب معها.

وأضافت وهي ترتدي ثوبًا على شكل علم إنجلترا، أنها حضرت من بوسطن في وسط إنجلترا، الليلة الماضية، واستيقظت الساعة الرابعة صباحًا؛ للحاق بقطار الصباح المبكر كي تتابع الاحتفالات.

وتابعت، “أنها مناسبة ساحرة وحضوري إلى هنا سيزودني بذكريات سأعتز بها للأبد”.

وقال كيني مكينلاي (60 عامًا) الذي استقل القطار من اسكتلندا إلى وندسور: “هذه لحظة يمكننا جميعًا أن نحتفي فيها بإحياء العائلة المالكة.

“إنها لحظة تتوحد فيها الأمة كلها بدلًا من أن تنقسم، إنه يوم يمكنك أن تشعر بالفخر لكونك بريطانيًا”.

ويُتوقع احتشاد أكثر من 100 ألف شخص في الشوارع الضيقة للمدينة، التي تقع على بعد 30 كيلومترًا إلى الغرب من لندن.

وشددت السلطات إجراءات الأمن وألزمت الشرطة الزوار بالمرور عبر نقاط تفتيش أقيمت حول قلعة وندسور، أقدم وأكبر قلعة مأهولة في العالم، والتي سكنها 39 ملكًا بريطانيًا منذ عام 1066.

وبعد انتهاء مراسم الزواج، من المتوقع أن يحيّي الزوجان حوالي 1200 شخص من العامة وجهت لهم الدعوة خصيصًا لحضور الحفل في القلعة، قبل أن يستقلا عربة في موكب عبر وندسور.

وسيقام حفل استقبال في قاعة سان جورج بالقلعة قبل أن ينضم 200 ضيف إلى الزوجين في حفل مسائي في قصر فروجمور هاوس.





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