اليوم العالمي للمرأة.. نسوة تحدين المجتمع وأبدعن بمهن الرجال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

اثبتت المرأة انها مخلوق من طينة عجيبة وفريدة من نوعها. حيث نراها المربية التي خرجت اجيالا صالحة للمجتمعات كافة.

في يومها العالمي.. الإمارات اهتمت بالمرأة منذ عهد "زايد"

اما في مجال العمل فاثبتت المرأة انها خير شريك للرجل في المجالات كافة، حيث نراها امراة عاملة وصاحبة قرار، الا ان هناك بعض الاعمال كانت حكرا على الرجال مثل ورش الميكانيك وغيرها، غير ان بعض النساء المميزات والمتمردات على الواقع كسرن هذه الصورة النمطية وابدعن.

ومن بين هؤلاء النسوة عربيات تطلعن لتحقيق نجاحات فردية وجماعية من اجل تحسين الوضع الداخلي لبلدانهن من اجل التمتع بحقوق أفضل ودور جديد في الحياة العامة، أملا في التغيير نحو الافضل.

وفي هذا الاطار كان "لأخبار الآن" سلسلة لقاءات وتقارير حصرية عن بعض هؤلاء النسوة المميزات.

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