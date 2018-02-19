سعوديات يبدعن في الهندسة المعمارية

أخبار الآن | السعودية - جدة - (يامن مصباح)

رغم عدم تعود المجتمع السعودي على وجود مهندسات معماريات يتخصصن في التصميم والبناء الا أنه مؤخرا.. لم تعد الهندسة للمرأة شيئا مستغربا حيث دخلت هذا المجال بقوة وبتميز وبرزت في اهم المجالات التي كانت في يوم ما حكرا على الرجال ... مما اضاف لها عنصرا اساسيا كان مفتقدا حيث ان المراه السعودية اصبح لديها كل الامكانات العلمية والظروف المواتية لدخول مجال الهندسة بكل فروعه وقبول التحدي والمغامرة فيه بكل قوتها ......... تبدع فيها وتعمل بجد لخدمة وطنها ومجتمعها

خديجة وشهد مهندستان سعوديتان سارتا بخطى متزنة وموزونة في مجال الهندسة المعمارية رغم الظروف والتقاليد... لطالما استهوت خديجة وشهد رؤية المباني العالية ودهشتا لجمالها ، واعتقدتا دائما يقينا ان حس المراة المهندسة أفضل لانها اقرب لذوق صاحبة المنزل

تقول شهد بخاري .. مهندسة ومصممة معمارية



كل انسان له ميول ، فأنت تبعد ميولك الشخصية عشان تحقق ذوق العميل او ميول العميل الخاصة هذا بحد ذاته تحدي وصعوبة ،انك توصل لشيء يرضي العميل الذي شخصيته مختلفة تماما عن شخصيتك انت كمصمم..



إذا ، الطموح والتحدي والقوة اهم سمات المهندسات المعماريات ، فلم تعد الهندسة شيئا مستغربا للمرأة لانها دخلت هذا المجال وبقوة وبتميز وبرزت في اهم المجالات التي كانت حكرا على الرجال ..دخول المراه مجال الهندسة

اضاف لها عنصرا اساسيا كان مفتقدا حيث ان المراه السعودية لاتقل شأنا ومقدرة عن الرجل في الامور الهندسيه ميدانيا ..ولديها كل الامكانيات العلمية والظروف المؤاتية لدخولها مجال الهندسة بكل فروعها ..فهي اليوم ترسم وتصمم وتبدع وتشرف ميدانيا على العمل كأي مهندس في ورشة العمل..

قالت خديجة الزيني . و هي مهندسة ومصممة لغة السوق وحده ، نحن قد ما نقدر نحاول نقرب وجهات النظر ، صح صعبة لكن بنحاول قدر استطاعتنا نشتغل عليها ..

أما المواطن مهند فقال اغلب الان المتواجدين شابات سعوديات الذين يعملون بهذا التخصص .. وماشاء الله مبدعين والابداع هذا موجود عالطبيعه والواقع الان ..

بينما قال سعيد بنوب .. مدير شركه بنوب للتصاميم المعماريه والداخليه

الشابات المتخرجات في السابق نادرا ما نلقى احد منهم في الاعمال المهنية او الاقسام المهنية ..لكن الان بكل صراحة متواجدين في كل مكان وفي اقبال على الاعمال المهنية والميدانية اثبتوا جدارتهم ووجودهم ..

العمل الذي تقدمه المعماريات السعوديات يظهر مدى إحساسهن المرهف في التصميمات ومدى قدرتهن على منافسة الرجال وتقديم أفضل التصاميم المنزلية والانشاء والبناء للوحدات السكنية .. وجزء من ايمانهن بدخول تخصص الهندسة هو ان يساهمن في بناء وطنهن وخدمة مجتمعهن.

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