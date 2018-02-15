السعودية تعلن موعد افتتاح أول دور سينما

أخبار الآن | الرياض - السعودية (وكالات)

أعلنت شركة السينما الوطنية الكويتية (KNCC) بالشراكة مع شركة توزيع للافلام في دبي ( فرونت رو فيلمد إنتيرتينمنت) افتتاح أول دور سينما في المملكة العربية السعودية بحلول الربع الرابع من عام 2018.

والشركتان على دراية كافية بأذواق السينما السعودية، إذ يزور العديد من المواطنين السعوديين الكويت ودبي لمشاهدة الأفلام في دور السينما العامة. وأضافت الشركتان بأنه سيكون للأفلام المصرية نصيب في دور السينماالسعودية، وتعمل الشركتان على تأمين ثلاثة مواقع لـ27 شاشة عرض سينمائية في المدن السعودية الكبرى - الرياض وجدة والدمام - من خلال شركة سينيسكيب سينما (Cinescape Cinemas).

وتقوم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بوضع القواعد واللوائح لإعادة فتح دور السينما. وستتبع الشاشات ال 27 الأولى توسعا كبيرا في جميع أنحاء السوق السعودية،

تعمل سينسكيب بالفعل في جميع أنحاء الكويت، في حين أن الشركة القابضة، ومجموعة التمدين القابضة، تدير العديد من مراكز التسوق التي تقع دور السينما في.

وعلق هشام الغانم، رئيس المجلس الوطني للتكنولوجيا، قائلا: "هناك تدفق كبير من الجماهير السعودية الذين يزورون الكويت لتجربة السينما بسبب الأفلام التي نستطيع أن نعرضها والمعايير العالية للمواقع نفسها، لذلك لدينا فهم قوي وتقدير من أذواقهم وعاداتهم. ونتوقع أن نفتح ما مجموعه 12 من الإرسالات المتعددة في فترة ال 36 شهرا التالية.

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