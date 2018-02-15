افتتاح 84 فندقا في السعودية العام الجاري

أخبار الآن | الرياض - السعودية (وكالات)

وإلى السعودية وأخبار الانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه حيث توقع تقرير متخصص أن يتم افتتاح نحو 60% من المنشآت الفندقية قيد الإنشاء حاليا في السعودية، والتي يبلغ عددها 143 فندقا.

وتأمل السعودية مضاعفة عدد السياح الذين تجذبهم البلاد إلى 30 مليونا بحلول عام 2030، في إطار برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، وإعداد أكبر اقتصاد عربي لعصر ما بعد النفط.

وقال تقرير أصدرته توب هوتيل بروجكتس بعنوان "النظرة العامة على إنشاء الفنادق في المملكة العربية السعودية" وجمعت إحصاءاته قبل انطلاق معرض الفنادق في السعودية، بين 10 و12 نيسان (إبريل) المقبل، إن 84 فندقا يضم 27281 غرفة سيفتح أبوابه في أنحاء السعودية العام الحالي.

ويضيف "الرياض وجدة ومكة المكرمة والخبر أكثر المناطق ازدحاما بمشاريع إنشاء الفنادق".

وقال نائب رئيس العمليات في "هيلتون السعودية" كامل العجمي: "تعد السعودية من أهم الأسواق في هذه المنطقة، في ظل التشريعات والإصلاحات الحكومية الجديدة التي تجعل المملكة أكثر يسرا من أي وقت مضى، كما أنها تمثل أكبر موقع لمشاريعنا الفندقية قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف "لدينا 30 فندقا قيد التطوير حاليا في 12 مدينة، دائما ما يبحث فريق التطوير في شركتنا عن فرص جديدة".

وقال مدير معرض الفنادق في السعودية جاري ويليامز من الواضح أن مشاريع تطوير الضيافة قيد التنفيذ في السعودية وتهدف إلى تلبية احتياجات مجموعة واسعة من المسافرين والسياح المحليين والدوليين.

وأضاف "أعلنت شركة روف هوتلز الكائنة في دبي أن أعمال الإنشاء ستبدأ في أول فندق لها في السعودية خلال العام الحالي، وستسعى العلامة التجارية لفنادق نمط الحياة من الدرجة المتوسطة إلى تلبية احتياجات المسافرين من جيل الألفية من ذوي الخبرة في مجال التكنولوجيا".

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