مكفوفون يعملون في المساج والتدليك

أخبار الآن | السعودية - جدة (يامن مصباح)

في نشاط صحي غريب من نوعه ، تمكن مواطنون سعوديون مكفوفين من تحقيق جزءا من حلمهم بإنشاء مركز متخصص للتدليك والمساج الاسترخائي.. خاصة انها تعد حرفه ارتبطت عالميا باصحاب الاعاقة البصرية ..تعتمد بشكل اساسي على حاسة اللمس والشعور القوي بنقاط التوتر في جسم العميل , حيث ان حاسة اللمس اكثر دقة في هذه المهنة من استخدام العين ..

على مقعد الاسترخاء هذا .. داخل النادي الصحي الخاص به ، يدلك المكفوف ماجد ذو العزم والاصرار رجلي أحد الزبائن من دون أن يتمكن من رؤيتهما ... فلطالما كانت البصيرة لدى المكفوفين تتغلب على البصر ، ماجد وزملاؤه اليوم يمارسون اعمالهم بكل احترافية ودقة ... يقابلها تفاعل مجتمعي كبير يعزز من طموحاتهم ...

قال ماجد خير الله

طموحي ان يكون هناك مدرسة سعودية مثل ماهو موجود المدرسة الصينية والهنديه في عالم التدليك والمساج ..والحمدلله نحن ساعن للتقدم وقد قمت بابتكار مساج تحت البخار وتركيبة زيوت عطرية طبيعية تضيف لجلسة المساج رونق خاص ..

مهنة التدليك واحدة من المهارات التي يبدع فيها الكفيف ..يعتمد بشكل اساسي على حاسة اللمس .. اثناء قيامه بتدليك جسم العميل يشعر شكل العظام من خلال يده بحثاً عن نقاط التوتر التي يكتشفها المبصرون بعيونهم ، بل ن استخدام اليدين للإحساس اكثر دقة من استخدام العين ...

اما ياسر وجيه قال

احب أي شيء بالعمل اليدوي .. وجات لي فرصة عمل المساج من خلال احد المكفوفين سافر الى هند تلقى دورة في فن المساج واتى الى هنا وعمل لنا دورة في المساج وانا تفوقت وطلعت الاول ولله الحمد في الدورة ..فالبنسبة ليا المساج الى جانب انها مهنة فهي هواية استمتع جدا اثناء عملي بها واتمنى من خلال عملي ان أوصل هذه المتعة للزبون ..

واضاف ماجد خير الله...

برعوا في شرق اسيا المكفوفين في مهنة المساج ..والحكومات جعلت الاولويه للمكفوفين في هذا العمل

تمكن هؤلاء من إيجاد حرفة لهم وإتقانها بالاعتماد على أنفسهم، عبر العمل في مجال التدليك والمساج الإسترخائي ، والتي تعد حرفة ارتبطت عالميا بأصحاب الاعاقة البصرية .. وتحقيق جزء من حلمهم بإنشاء مركز مساج خاص بهم ...

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