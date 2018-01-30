سعوديات يقتحمن سوق العمل ويعملن في حراسة الأمن

أخبار الآن | جدة - المملكة العربية السعودية (يامن مصباح)

باتت المرأة السعودية تقتحم معظم مجالات العمل، وتقوم بجميع مهامه المنوطة به بكل جهد وعزيمة، ولعل مجال الحراسات الأمنية إحدى تلك المجالات، وقد بدأت هذه المهنة في الانتشار بالمنشآت التجارية والاجتماعية ومراكز التسوق التي تتطلب تطبيق الانظمة والمحافظة على الامن، حيث ان وجود حارسات الامن تقتضيه الضرورات الامنية..الامر الذي اكسبهن بعض الصفات المهمة لشخصية المرأة، كالقوة، والحكمة في التعامل مع الأمور الطارئة

نواعم ولكن يقظات، متدربات على اكتشاف أي خطأ أو تصرف قد يحدث، والتدخل في الحالات الطارئة، دون أن ينقص ذلك من كونها أنثى... مهنة الحراسات الامنية وظيفة لقيت اقبالا بين العديد من الفتيات السعوديات اللاتي مارسنها بكل كفاءة واقتدار , تراهن على مداخل المنشآت التجارية والمهمة .. يرتدين زياً موحداً ومميز ,,يلقى على عاتقهن مهمة كشف حالات السرة والفصل بين المتشاجرات وحمايتهن ، فضلاً عما يحققه لها العمل من فرصة لاستثمار قدراتها الجسدية وصفاتها الشخصية..

وتخبرنا خلود بفلح..حارسة الامن فائلة :

في الموقع تباشر احدى الحالات ( جاتني شكوى انك تشاجرتي مع الموظفة بالمحل الذي يجاورك ،يفترض عند وجود أي مشكلة عليك التوجه لااقرب مشرفة امن ونحن سوف نقوم بمباشرة الحالة واتخاذ الاجراء اللازم معها..ارجو ان لايتكرر هذا الفعل ..)

لا تحمل أي سلاح ولا حتى عصا، فسلاحها الكلمة الحسنة والدبلوماسية في التعاطي. نسبة غير قليلة من هؤلاء ..هن من النساء الباحثات عن لقمة عيش من خلال عمل شريف يسد رمق حاجتهن وحاجات أسرهن.. ام متعب واحدة منهن اكسبتها هذه الوظيفة الكثير من القوة والحكمة والحنكة في التعامل مع الامور الطارئة.. متغلبة على كثير من التحديات التي تواجهها ..

وتضيف حياة عويض ... مشرفة الأمن

اضاف لي عملي كمشرفة امن ثقة بالنفس اكثر ،اصبح عندي قدرة على اقناع الناس اكتر ، اصبحت على معرفة كيفية التعامل مع العملاء والزوار وامتصاص غضبهم خاصة عند حدوث أي مشكلة يكون الكل في وضع عصبي جدا كبير ،فأصبح عندي تكنيك اعرف كيف اقوم بتهدئة الوضع والسيطره عليه لحل أي مشكلة قد تحدث اثناء عملي..

فتيات اجتزن اختبارات نفسية ولباقة الحديث والتحمل والصبر ،حتى اصبحن مؤهلات لتولي مهنة تأمين المولات والمنشآت والافراد .. خصوصاً في ظل وجود عدد كبير من المشروعات والمحال التجارية الخاصة التي لا يدخلها إلا النساء وبالتالي لابد أن يتولى الأمن فيها الجنس اللطيف.

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