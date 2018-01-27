هيئة حقوق الإنسان السعودية تدين تجنيد الحوثيين للأطفال

أخبار الآن | الرياض - السعودية - (واس)

أدانت هيئة حقوق الإنسان السعودية ممارسات مليشيات الحوثي الانقلابية غير الإنسانية فى اليمن، ومنها استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة مخالفة بذلك كل الأعراف الدولية والإنسانية والأخلاقية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الهيئة ثمنت مبادرة قوات التحالف لدعم الشرعية فى اليمن تسليم 27 طفلا ممن قبض عليهم فى جبهات القتال على حدود السعودية أثناء المواجهات العسكرية مع المليشيات الحوثي الانقلابية‏ لمندوب الحكومة الشرعية فى اليمن ‏من أجل لم شملهم بعائلاتهم.

وأشادت الهيئة السعودية من خلال مشاركتها فى التسليم مع قوات التحالف وهيئة الهلال الأحمر السعودي ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر والحكومة الشرعية في اليمن بالتعامل الإنساني الذي تعاملت به قوات التحالف مع هؤلاء الأطفال والخدمات الصحية والاجتماعية والإنسانية التي قدمتها لهم ‏وفق ‏أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات العلاقة ، ‏انطلاقاً من بمبادئ القانون الدولي والصكوك الدولية ذوات العلاقة.

من ناحية أخرى، حققت قوات الجيش اليمني مدعومة بغطاء جوي من مقاتلات التحالف العربي انتصارات كبيرة في جبهة كرش بمحافظة لحج جنوب البلاد ، عقب هجوم شنته على ميليشيات الحوثي الانقلابية التي اندحرت من عدة مناطق وتكبدت خسائر بشرية ومادية فادحة.

وأوضح مصادر عسكرية يمنية، أن قوات الجيش اليمني تمكنت من السيطرة على منطقتى الحويمي والمشجورة ومواقع الجن، النبيع، والحصين، وجبل خداش الاستراتيجي، والكسارة، وأحكمت سيطرتها على جبل شيفان الاستراتيجي فى مديرية كرش شمال محافظة لحج جنوب اليمن.

كما أعلن الجيش اليمني أن قواته فى اللواء 17 مشاة تمكنت من تحرير مواقع وتباب هامة بجبهة منطقة العنين ، المطلة على خط الرمادة الذى يربط بين محافظتى تعز والحديدة فى اليمن، مشيرا إلى أن قوات الجيش تتقدم حاليا بجبل الوعش وفى الجبهة الغربية وحول جبل المنعم وجبل حبشي.

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