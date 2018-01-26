أدلة جديدة تثبت تورط ايران بتهريب الصواريخ والأسلحة للحوثيين

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (زكريا نعساني)

أشار تقرير دولي سري إلى ان الصواريخ التي اطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية ايرانية الصنع ويقف وراء تشغيلها خبراء ايرانيين ، وذلك في دليل جديد على تورط طهران في دعم ميليشيا الانقلاب في اليمن. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه اروقة مجلس الامن تحركات دبلوماسية واسعة لادانة ايران ومنعها من الاستمرار في زعزعة المنطقة عبر وكلائها من الحوثيين وغيرهم في سوريا ولبنان والعراق.

ضرورة ايقاف تدخلا ايران في المنطقة ومنعها من ارسال الأسلحة والصواريخ البالستية لاسيما إلى اذرعها في اليمن ميليشيا الانقلاب الحوثي

عشرات التقارير أكدت تورط ايران في ارسال صواريخ بالستية وتقنياتها إلى الحوثيين وآخرها التقرير السري الذي أعدته لجنة خبراء دولية وقد تسلمه قريبا إلى مجلس الامن، اذ جاء فيه ان هناك دلائل قوية على إمداد ميليشيا الحوثي بمواد ذات صلة بالأسلحة المصنعة أو المصدرة إيرانيا إضافة إلى تلقي الميلشيات مشورة فنية من خبراء ايرانيين او يتبعون إليها.

التحقيقات اشارت إلى أنه بعد التحقق من حطام صواريخ 22 يوليو و4 نوفمبر 2017، اتضح أن تصاميم الحطام مشابهة للتصميم الإيراني لصواريخ قيام 1، مما يعني أن الصواريخ تم صنعها من المصنع نفسه اذ يرى الخبراء في التقرير ذاته ان من شبه المؤكد أن ميليشيا الحوثي ليس لديها القدرة الهندسية أو التصميمية لصنع صواريخ باليستية جديدة قصيرة المدى.

واشنطن من جانبها نشرت مجددا صورا لبقايا الصواريخ التي سقطت على الاراضي السعودية واسلحة تمت مصادرتها تؤكد تورط ايران في تهريب الاسلحة الى المليشيات فيما يعتزم سفراء الدول الـ15 في مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين القادم، الذهاب إلى واشنطن ومعاينة حطام الصواريخ في المعرض الذي يشرف عليه البنتاغوون

تحركات دبلوماسية دولية حثيثة لايقاف تدخلات ايران في المنطقة التي تعد انتهاكا صارخا للحظر المفروض على توريد أسلحة إلى اليمن وهو الامر الذي أكده رئيس مجلس النواب الأمريكي بالقول ان تلك الافعال لن تمر دون ان تدفع ايران ثمن ذلك وتفرض عليها عقوبات دولية

وهو الامر ذاته الذي أكده السفير الامراتي لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة بالقول ان ميليشا الحوثي اليوم استهدفت السعودية وهددت الامارات ولا يعرف احد من ستستهدف في المستقبل مشيراً إلى أن إيران تمثل تحدياً كبيراً في المنطقة.

اجماع دولي على وضع حد لتهريب السلاح لما يهدده من خطر على المنطقة لاسيما ان اليمن يعيش حالة انسانية مذرية استجاب لها التحالف العربي مباشرة فيما لا تزال مليشيا الانقلاب تواصل انتهاكاتها بحق اليمنيين.

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